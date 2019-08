Participación en el DVD de Israel Novais en" Tchaca "Music, en Goiânia (GO), Harmonía do Samba DVD en Manaus (AM) en la canción" Sou do Pagode "y en el Cavaleiros do Forró DVD en Natal (RN), en la canción "Es extraño, es par". Participación del clip de Mc Koringa en la canción "Taca"; Anitta "Felicidad"; la pareja Jorge y Mateus cantaron "Otras Flores Virão" y el Sr. Catra "Cordão Cheiroso / Piriquita / Chupete"