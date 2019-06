"Siempre he estado en contacto con el agua. Soy de Mallorca, una isla preciosa, y siempre he vivido a caballo entre Manacor y Porto Cristo, así que siempre cerca del mar. Cuando era niño mi padre tenía un barquito y nos encantaba salir y bucear, hacer todas las actividades posibles en el mar. Ese medio me sigue encantando y hoy en día mi vida sin él me resultaría difícil de imaginar", declaró en una entrevista al sitio Expansion 2017.