Me gusta. Tengo que aprender mucho, pero viéndolo a nuestro chef, Simon Rodríguez, aprendí bastante. Me gusta cocinar pero también me gusta mucho comer. Es como todo: cuando sos joven no le das importancia a la comida. Pero, a medida que van pasando los años, queres saber qué estás comiendo y te das cuenta que la cocina es un mundo infinitamente amplio, en el que podes inventar todo el tiempo. Los condimentos, las salsas… el mismo plato de carne se puede hacer de un montón de maneras diferentes. Eso es lo que hace que la cocina sea muy especial y lo que hace que cada día me guste más.