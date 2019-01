Entre los puntos que señaló la Cámara Federal, aparece un diálogo de Barraza hacia Gutiérrez Sánchez que llamó la atención: "Al Qaeda, de la provincia de Idili, que está con los rebeldes… que está cerca de Turquía y al noreste, bueno,…ese es el que me pasa todos los archivos y nada hace poco me pidió si lo puedo financiar para comprar armamento allá en Al Qaeda". Agregó: "Los materiales los consigo, ya está, no se pólvora, acá hay pólvora, se vende pólvora, no legalmente, ilegal obvio, no sé si allá en Colombia también, pero lo que estaría bueno es ir a esa marcha de homosexuales, atropellarlos y nada ahí que explote el coche y bueno a la mierda todos o dejarlo ahí en el lugar estacionado y a control remoto porque también existe eso, hacerlo estallar para que no nos descubran y que sigamos haciendo más adelante, ¿entendés?".