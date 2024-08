Huelga indefinida detiene las operaciones en los principales puertos de exportación

La huelga está impactando las terminales portuarias del norte de Rosario (Shutterstock)

El paro afecta las áreas de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Esta situación dificulta la logística de una cosecha que ya enfrentaba un ritmo de comercialización lento debido a los bajos precios internacionales, que se encuentran en sus mínimos de los últimos cuatro años.

En este sentido, se expresaron desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, quienes “reiteraron la urgencia de que los sindicatos pongan fin a la medida y se reúnan de inmediato para negociar”.

“La industria ya hizo un gran esfuerzo para pagar un 77% de aumento, mientras que la inflación llegó al 79%, y ya ha ofrecido al día de hoy un 12% de aumento ahora y 5% en septiembre, lo que lleva a que el salario llegue al 94% de aumento al mes de septiembre, ganándole claramente a la inflación”, aseguraron en el comunicado.

Además, agregaron que “la industria no ve razones objetivas para que no se acepte dicha propuesta y que se pueda seguir trabajando, a fin de no seguir dañando al sector”. En adición, mencionaron que ya es el segundo día de descuento de los salarios para todos los trabajadores que quieren trabajar pero que se ven imposibilitados de ir a las plantas, fábricas y terminales.

Las fuentes señalaron que los sindicatos no aceptan las propuestas actuales y presionan por un aumento mayor debido al impacto del Impuesto a las Ganancias, que, según ellos, es un problema ajeno a la industria. Añadieron que, como todo tributo aprobado por el Congreso, el impuesto debe ser pagado.

Por otro lado, señalaron que se está afectando severamente el derecho al trabajo de los miles de transportistas que ven paralizada su actividad en las últimas 48 horas. En este punto, afirman que son muchos los sectores laborales que se ven perjudicados por esta medida, la cual también incomoda de manera innecesaria a los vecinos de las comunas y municipios donde están ubicadas las plantas y terminales portuarias.

Julio fue el mejor mes del año en términos de ingresos de divisas por agroexportaciones (Shutterstock)

Finalmente, hicieron un llamado para que las medidas sean levantadas lo más pronto posible, solicitando a los sindicalistas que se sienten rápidamente a dialogar para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) iniciaron un cese laboral desde el martes a primera hora debido a la “falta de acuerdo en la negociación colectiva salarial aceitera”.

Los sindicatos explicaron que las conversaciones del lunes, que se prolongaron durante ocho horas, fracasaron, y señalaron que su demanda salarial “recibió una respuesta insuficiente y provocadora” por parte de los representantes empresariales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO.

La huelga está impactando las terminales portuarias del norte de Rosario, bloqueando la entrada de aproximadamente 5.000 camiones y deteniendo la actividad exportadora de granos.

Esto ocurre luego de un notable incremento en las exportaciones durante julio, que fue “el mejor mes del año en términos de ingresos de divisas por agroexportaciones”, según CIARA-CEC.