Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Canelo Álvarez: “No darle respiro”

Saúl Álvarez y Julio César Chávez han sido comparados por el público y periodistas deportivos al debatir sobre quien es el mejor del boxeo mexicano. (Ilustración: Jovani Pérez)

La pregunta sobre un hipotético enfrentamiento entre Julio César Chávez y Canelo Álvarez ha sido motivo de debate entre aficionados y expertos del boxeo mexicano. La diferencia de épocas y categorías hace imposible el duelo, pero la imaginación de los seguidores mantiene vivo el interés.

Al ser consultado sobre cómo habría planteado un combate ante Canelo en su mejor momento, Chávez ofreció detalles de su estrategia.

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea con Canelo Álvarez

Julio César Chávez, excampeón, que hizo historia al conquistar tres divisiones, describió que su estilo se basaba en la presión constante y el ataque al cuerpo.

“Siempre iba al frente, buscando espacios, quebrando la cintura y alternando golpes abajo y arriba”, relató en una entrevista con el creador de contenido Adrián Marcelo. Según Chávez, la clave estaba en no otorgar descanso al rival y mantener la ofensiva.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Las declaraciones del histórico boxeador resumen la esencia de su forma de pelear: “Golpea al cuerpo que la cabeza cae sola”, enfatizó. Para quienes se preguntan cómo habría sido esa pelea, Chávez considera que se trataría de un enfrentamiento reñido, exigente para ambos.

Aunque el combate nunca ocurrió, el análisis de Chávez ofrece una aproximación a la táctica que emplearía frente al campeón tapatío.

Saúl Álvarez ya prepara su regreso al ring

La recuperación de Saúl Álvarez tras su cirugía en el codo ha dado inicio a un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva. El boxeador mexicano, operado después de perder ante Terence Crawford, ha regresado a los entrenamientos con el objetivo de recuperar el protagonismo que lo caracterizó en la élite del boxeo.

Mientras que que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha señalado que Christian Mbilli podría ser el siguiente rival de Álvarez, al confirmar que el camerunés-francocanadiense realizará la defensa de su título en septiembre de 2026, fecha establecida para el retorno del tapatío al ring.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Cabe recordar que la figura de Mbilli tomó mayor relevancia después del retiro de Crawford, quien al abandonar el boxeo profesional dejó vacantes sus campeonatos. El equipo de Álvarez contempló inicialmente una revancha con el estadounidense para intentar recuperar los cinturones.

Tras estos acontecimientos, el CMB reconoció a Mbilli como campeón mundial supermediano y, en su última actualización, posicionó a Álvarez como el principal aspirante al título.

Legado de Julio César Chávez

Julio César Chávez es considerado una de las figuras más destacadas en la historia del boxeo mexicano. A lo largo de su carrera, obtuvo un récord de 107 victorias, seis derrotas y dos empates, con 86 nocauts. Chávez conquistó títulos mundiales en tres categorías distintas: superpluma, ligero y superligero, y defendió con éxito sus cinturones en múltiples ocasiones.

Su dominio en el ring durante las décadas de 1980 y 1990 lo llevó a ser reconocido por su resistencia, técnica y capacidad para conectar golpes potentes, consolidando su posición como ídolo nacional.

Julio César Chávez fue operado de emergencia (Omar Martínez/ Cuartoscuro.com)

La importancia de Chávez trasciende los logros deportivos. Se convirtió en un símbolo para millones de mexicanos, quienes veían en él una inspiración y un ejemplo de perseverancia. Sus peleas generaron audiencias récord y su legado abrió camino a nuevas generaciones de boxeadores en México.

El Gran Campeón Mexicano fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, lo que reafirma su influencia y el impacto que dejó en la historia del deporte tanto a nivel nacional como internacional.