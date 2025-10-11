México Deportes

México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 

El conjunto nacional se medirá a la Albiceleste en busca de su clasificación a las Semifinales de la justa mundialista

Por César Márquez

21:21 hsHoy

Posibles alineaciones

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, José Pachuca, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elias Montiel, Alexei Dominguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.

21:19 hsHoy

En la antesala del encuentro entre México y Argentina, las redes sociales se llenaron de memes y mensajes que avivaron la rivalidad entre ambas aficiones. Usuarios mexicanos y argentinos han intercambiado bromas, predicciones y comparaciones, convirtiendo el partido en tendencia desde la noche anterior.

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Las redes sociales se llenaron de humor y rivalidad antes del enfrentamiento clave entre mexicanos y argentinos en el partido del Mundial Sub-20

Por Jesús F. Beltrán

El combinado juvenil mexicano quiere
El combinado juvenil mexicano quiere romper la hegemonía argentina y avanzar a semifinales. (Especial)

Llegó el día. La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Argentina este sábado 11 de octubre en uno de los duelos más esperados del Mundial Sub-20 Chile 2025, con el boleto a las semifinales en juego. El encuentro promete emociones intensas, rivalidad histórica y la oportunidad para el conjunto tricolor de escribir una nueva página en su historia.

20:40 hsHoy

En caso de ganarle a Argentina, México se podría enfrentar a España o Colombia

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina

El combinado azteca se enfrentará a la Selección albiceleste esta sábado en los que serán los Cuartos de Final

Por César Márquez

La selección mexicana eliminó a
La selección mexicana eliminó a Chile de la Copa Mundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México buscará seguir brillando en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, el próximo sábado 11 de octubre cuando se mida a Argentina en lo que serán las Semifinales.

20:37 hsHoy

El camino de México en la Copa del Mundo Sub 20

El conjunto azteca ha tenido una participación destacada en el Mundial y logró clasificarse como segundo lugar del grupo C tras empatar 2-2 con Brasil y España en sus dos primeros compromisos y vencer por la mínima 1-0 a Marruecos.

Además, derrotó de manera contundente a Chile 4 por 1 en los Octavos de Final gracias a las anotaciones de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, quien hizo doblete.

20:18 hsHoy

Jugadores de México aseguran que el historial no afectará en su partido contra la Selección de Argentina

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

El combinado azteca se medirá ante la albiceleste en busca de clasificar a las Semifinales del torneo

Por César Márquez

México y Chile Sub 20
México y Chile Sub 20 se enfrentan este 7 de octubre en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 ( X @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México buscará seguir con su buen paso en el Mundial Sub 20 que se celebra en tierras chilenas cuando se enfrente a Argentina en lo que serán los Cuartos de final. El Tricolor y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre para tratar de conseguir su pase a las Semifinales de la justa mundialista.

20:16 hsHoy

Conoce todos los detalles de cuándo y dónde ver el partido del combinado azteca y la Albiceleste

Argentina vs México: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri en los cuartos de final del Mundial Sub-20

El conjunto tricolor quiere terminar con la ‘maldición’ de las selecciones nacionales cuando enfrentan a la albiceleste en uno de los encuentros más atractivos de la Copa del Mundo

Por Mariana Campos

Los mexicanos buscan estar entre
Los mexicanos buscan estar entre los mejores cuatro equipos del planeta, pero primero deben superar a una Argentina llena de talento. (Jesús Avilés / Infobae México)

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 vivirá un esperado duelo en Santiago de Chile, donde México Sub 20 y Argentina Sub 20 se enfrentarán en los Cuartos de Final con el objetivo de avanzar a las Semifinales. Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, lo que incrementa el atractivo de un partido entre dos selecciones históricas del fútbol juvenil.

20:13 hsHoy

La inteligencia artificial predice quién será el ganador del partido entre México y Argentina en los Cuartos de Final

México vs Argentina, IA revela el marcador de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20

Una simulación con inteligencia artificial anticipa quién avanza en el duelo juvenil más esperado del torneo internacional

Por Gerardo Lezama

La inteligencia artificial proyecta empate
La inteligencia artificial proyecta empate entre México y Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México.

México y Argentina se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 con una rivalidad histórica que trasciende generaciones y estilos de juego.

20:09 hsHoy

México buscará seguir con su buen paso en la Copa del Mundo Sub 20 cuando se mida a Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo

Sarco fue consultado sobre el
Sarco fue consultado sobre el próximo compromiso ante México, pero su respuesta generó un fuerte eco entre la prensa y la afición. (Ilustración: Jovani Pérez)
20:09 hsHoy

