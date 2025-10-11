México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 

Posibles alineaciones
México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, José Pachuca, Diego Sánchez, Obed Vargas, Elias Montiel, Alexei Dominguez, Iker Fimbres, Gilberto Mora y Tahiel Jiménez.
Argentina: Santino Barbi, Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio César Soler, Valentino Acuña, Milton Delgado, Ian Subiabre, Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Alejo Sarco.
En la antesala del encuentro entre México y Argentina, las redes sociales se llenaron de memes y mensajes que avivaron la rivalidad entre ambas aficiones. Usuarios mexicanos y argentinos han intercambiado bromas, predicciones y comparaciones, convirtiendo el partido en tendencia desde la noche anterior.
Llegó el día. La Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Argentina este sábado 11 de octubre en uno de los duelos más esperados del Mundial Sub-20 Chile 2025, con el boleto a las semifinales en juego. El encuentro promete emociones intensas, rivalidad histórica y la oportunidad para el conjunto tricolor de escribir una nueva página en su historia.
En caso de ganarle a Argentina, México se podría enfrentar a España o Colombia
La Selección Nacional de México buscará seguir brillando en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, el próximo sábado 11 de octubre cuando se mida a Argentina en lo que serán las Semifinales.
El camino de México en la Copa del Mundo Sub 20
El conjunto azteca ha tenido una participación destacada en el Mundial y logró clasificarse como segundo lugar del grupo C tras empatar 2-2 con Brasil y España en sus dos primeros compromisos y vencer por la mínima 1-0 a Marruecos.
Además, derrotó de manera contundente a Chile 4 por 1 en los Octavos de Final gracias a las anotaciones de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, quien hizo doblete.
Jugadores de México aseguran que el historial no afectará en su partido contra la Selección de Argentina
La Selección Nacional de México buscará seguir con su buen paso en el Mundial Sub 20 que se celebra en tierras chilenas cuando se enfrente a Argentina en lo que serán los Cuartos de final. El Tricolor y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre para tratar de conseguir su pase a las Semifinales de la justa mundialista.
Conoce todos los detalles de cuándo y dónde ver el partido del combinado azteca y la Albiceleste
El Mundial Sub 20 de Chile 2025 vivirá un esperado duelo en Santiago de Chile, donde México Sub 20 y Argentina Sub 20 se enfrentarán en los Cuartos de Final con el objetivo de avanzar a las Semifinales. Ambos equipos llegan invictos a esta instancia, lo que incrementa el atractivo de un partido entre dos selecciones históricas del fútbol juvenil.
La inteligencia artificial predice quién será el ganador del partido entre México y Argentina en los Cuartos de Final
México y Argentina se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 con una rivalidad histórica que trasciende generaciones y estilos de juego.
México buscará seguir con su buen paso en la Copa del Mundo Sub 20 cuando se mida a Argentina en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo