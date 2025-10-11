México vs Argentina: sigue en vivo los detalles de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más” El combinado azteca se medirá ante la albiceleste en busca de clasificar a las Semifinales del torneo

México y Chile Sub 20 se enfrentan este 7 de octubre en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2025 ( X @miseleccionsubs)

La Selección Nacional de México buscará seguir con su buen paso en el Mundial Sub 20 que se celebra en tierras chilenas cuando se enfrente a Argentina en lo que serán los Cuartos de final. El Tricolor y la Albiceleste se verán las caras este sábado 11 de octubre para tratar de conseguir su pase a las Semifinales de la justa mundialista.