AEW All In Texas 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

All Elite Wrestling está lista para hacer historia con AEW All In: Texas, el evento más ambicioso del verano, que se celebrará el próximo 12 de julio en el imponente Globe Life Field de Arlington, Texas. Será la primera vez que la empresa organice un pago por evento (PPV) en un estadio de béisbol en ese estado, y la cartelera promete emociones intensas y combates de primer nivel.

Transmitido a partir de la 1:00 p.m. (hora central de México) por Fox Sports Premium, el evento reunirá a las principales estrellas de la compañía en una función cargada de rivalidades, títulos en juego y duelos con alto contenido técnico y emocional.

Moxley vs. Hangman Page: Lucha extrema por el Campeonato Mundial

El evento principal será una Texas Death Match entre Jon Moxley, actual campeón mundial con más de 250 días de reinado, y “Hangman” Adam Page, quien llega como retador tras conquistar la Owen Hart Cup 2025 al vencer a Will Ospreay. La estipulación, conocida por su brutalidad, será el escenario ideal para dos de los luchadores más violentos y respetados de la empresa.

La lucha no solo representa una oportunidad para Page de recuperar el campeonato, sino también un duelo personal con Moxley, líder de los Death Riders, en una batalla que promete dejar huella en la historia de AEW.

Mercedes Moné busca destronar a Toni Storm

En la rama femenina, Mercedes Moné intentará terminar con el reinado de “Timeless” Toni Storm por el Campeonato Mundial Femenil de AEW. Con un récord invicto desde su llegada a la empresa, Moné ganó la Owen Hart Cup femenina tras derrotar a Jamie Hayter, consolidando así su estatus como contendiente de élite.

Storm, por su parte, defenderá su cuarto reinado ante una rival que representa una amenaza real para su legado. La tensión acumulada entre ambas sugiere que este combate podría ser uno de los más intensos de la noche.

Omega vs. Okada: choque por la unificación

Otro de los duelos estelares será la esperada lucha de unificación entre Kenny Omega, campeón internacional de AEW, y Kazuchika Okada, campeón continental. Ambos tienen una rivalidad legendaria desde su época en NJPW, y este combate marcará su primer enfrentamiento individual dentro de AEW.

Luego de que Okada traicionara a Omega y The Elite lo atacara brutalmente, la lucha adquiere una dimensión personal. Además de los títulos, estará en juego el orgullo y la supremacía en la división masculina de AEW.

Cartelera completa confirmada en AEW All In: Texas

Jon Moxley (c) vs. Hangman Page – Texas Death Match – Campeonato Mundial AEW

Toni Storm (c) vs. Mercedes Moné – Campeonato Mundial Femenil AEW

Kazuchika Okada (c) vs. Kenny Omega (c) – Unificación de títulos – AEW Unified Championship

The Young Bucks vs. Swerve Strickland & Will Ospreay

Adam Cole (c) vs. Kyle Fletcher – Campeonato TNT AEW

The Hurt Syndicate (c) vs. JetSpeed vs. The Patriarchy – Campeonato Mundial en Parejas AEW

The Opps (c) vs. Death Riders – Campeonato Mundial de Tercias AEW

Men’s Casino Gauntlet Match – Con MJF, Místico y Mark Briscoe confirmados