José Ramón Fernández está cerca del retiro, revela su hijo

José Ramón Fernández está cerca del retiro, según reveló su hijo Juan Pablo Fernández (Captura ESPN)

José Ramón Fernández se ha convertido en un referente del periodismo deportivo en México, las décadas que le ha dedicado a su profesión lo han llevado a consolidarse como una figura en los medios, además, formó un estilo y una escuela de comentaristas que siguen vigentes, también ha inspirado a diferentes generaciones de periodistas y comentaristas deportivos.

A pesar de que se mantiene como uno de los analistas de ESPN, el retiro estaría próximo. Toda una era está por terminar con la salida de Joserra de la televisión deportiva, según compartió Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón. En días recientes, el comentarista deportivo confesó que al experimentado periodista le queda poco tiempo en la tv.

Las apariciones de José Ramón Fernández en los programas de ESPN son cada vez menos frecuentes, ha perdido protagonismo en Futbol Picante, por lo que el comentarista de 78 años se aproximaría a su retiro del medio.

Juan Pablo Fernández aseguró que su papá, Joserra, está muy cerca a retirarse del periodismo deportivo Crédito: Tik Tok/ masalladeljuegopodcast

Juan Pablo revela cuándo se retirará José Ramón Fernández del periodismo deportivo

En una reciente edición del podcast Mas allá del Juego, Juan Pablo compartió detalles de la vida profesional de su padre, y adelantó que le queda poco tiempo ejerciendo su profesión, pues confesó que la pérdida de minutos en ESPN lo han llevado a considerar esta opción.

Aunque no confirmó que José Ramón Fernández vaya a “colgar el micrófono” para dedicarse a otros aspectos de su vida, sí reiteró que cree que no le darán más tiempo de seguir en los medios, pues está muy próximo a cumplir 80 años de edad. Otro factor es su situación contractual con su actual empresa, por lo que reiteró que es parte de los ciclos de la vida.

“Ya va de salida mi papá, evidentemente, está a nada del retiro. Le quedarán menos de dos años en ESPN por contrato, y ya le redujeron las horas, entonces, la vida es así“, reveló.

José Ramón Fernández negó problemas de salud por ausencia en ESPN (IG/ @joseramonfernandeza)

Por otra parte, aclaró que el deseo de José Ramón Fernández es el de seguir trabajando hasta que su cuerpo se lo permita, su edad no ha sido impedimento para ejercer su profesión. Desde la perspectiva de Juan Pablo está llegando el momento de decir adiós, pero, explicó que su papá no sabe hacer otra cosa que no sea trabajar.

“En algún momento, aunque él no quiera se tiene que retirar, porque si por él fuera hasta los 90 años sigue trabajando. Es lo único que sabe hacer, no tiene hobbies”

Juan Pablo Fernández enalteció todo lo que ha hecho su papá en los medios desde que empezó en Imevisión hasta la actualidad, por ello compartió el sentimiento que le genera. “Es un orgullo ser hijo de José Ramón Fernández”, compartió.