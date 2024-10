Checo Pérez revela que Julio César Chávez le gritó cuando se conocieron

Checo Pérez recordó la vez que conoció a Julio César Chávez (REUTERS/Edgar Su// Getty Images)

En vísperas del Gran Premio de México, Sergio Checo Pérez participó en diferentes eventos realizados en la Ciudad de México. En una charla con Claro Sports, el piloto de Red Bull Racing reveló cómo fue la ocasión que conoció a Julio César Chávez.

Aunque el gran campeón mexicano ya había dado su versión de esa primera vez que se conocieron, Checo confirmó aquel encuentro, pero detalló que en su primera convivencia con el ex boxeador le gritó. De acuerdo con lo que reveló el piloto de Fórmula 1, su primer encuentro con Chávez fue singular porque lo espantó.

En la charla participaron ex integrantes de la escudería Telmex, en la que inició Checo como piloto profesional. En aquella ocasión usaron vehículos Chevys del servicio de Telmex para darle unas vueltas al Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre las estrellas invitadas estuvo el retirado pugilista.

Aficionados al piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez durante un evento de un patrocinador antes del Gran Premio de México el miércoles 23 de octubre del 2024. (AP Foto/Moises Castillo)

Checo recordó que Julio César Chávez le gritó durante el recorrido que le dio, pues se asustó por la alta velocidad que alcanzó el entonces joven Checo, pues tenía escasos 15 años, por ello el ex campeón le gritó por su manera de conducir.

“Ahí te acuerdas que subí a Julio César Chávez, estaba ahí de ‘oye me das una vuelta’ y yo era el más chiquito. Le empecé a dar pues como piloto. ‘¡Bájame, cab***n!’... Yo ahí tenía como 15 - 16 años”

¿Qué dijo Julio César Chávez del día que conoció a Checo Pérez?

En diferentes entrevistas, Julio César Chávez ha detallado cómo fue el primer encuentro con Checo y siempre destaca que lo conoció de joven. “Lo conocí desde muy chico a Checo, nunca se me va a olvidar ese día que lo conocí en el Autódromo”, compartió para ESTO.

Checo Pérez reveló detalles de cómo fue la vez que convivió con Julio César Chávez por primera vez. | Crédito: YouTube, Claro Sports

Aceptó que accedió a subirse al auto con el joven piloto sin saber lo que pasaría:

“Fui a un evento y estaba Checo ahí. Me saludó, tenía unos 15 o 16 años, creo, y me dijo: ‘Súbete a mi carro’. Estaba muy emocionado de conocerme, entonces me subí con él, en ese entonces yo andaba medio pedi***o”

Por último, Chávez González confesó que le dio miedo la alta velocidad en la que condujo Checo Pérez. A pesar de que estaba entrenado para ello, Chávez pensó que estaba en riesgo.

“Ya cuando empezó a 200 - 300 km/h, grité: ‘¡Ey, bájale hijo de tu chi****a madre!’, y yo todo borracho. Le dije: ‘Me vas a matar, cab***n’. Me bajé bien nervioso, le dije ‘No ya no me subo otra vez, vete a la chin****a’”, relató.