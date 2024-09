Así fue el homenaje a André Marín previo al América vs Atlas

El comunicador en pocas ocasiones demostró su pasión por algún club especifico de la Liga MX. (Ilustración: Jovani Pérez)

El lunes 16 de septiembre se anunció el sensible fallecimiento del periodista deportivo André Marín, a los 52 años de edad, por lo que la Jornada 8 del Apertura 2024 será dedicada a él, y el encuentro América vs Atlas no fue la excepción, ya que se le rindió un merecido homenaje en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El comunicador dejó una huella imborrable en el futbol mexicano, en donde forjó una importante carrera tras casi 40 años trabajando en los medios, por lo que es recordado por la Liga Mx. El presente campeonato tendrá fecha doble durante esta semana, dedicando un homenaje al periodista previo a cada uno de los partidos.

Uno de los encuentros que forman parte de esta jornada es el América vs Atlas, que se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde el silbante Adonai Escobedo pidió el minuto de silencio en memoria de André Marín previo al silbatazo inicial.

*Información en desarrollo