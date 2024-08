Así será el regreso de la Liga MX Apertura 2024: equipos que compiten, fechas y horarios

[Twitter/@LigaBBVAMX]

Luego de casi cuatro semanas sin actividad en el Apertura 2024, la Liga MX reanudará su torneo. Por medio de un boletín, la Liga BBVA MX informó que los equipos mexicanos volverán a competir en el torneo que inició en junio, por lo que en esta semana retomarán algunos juegos.

Aunque la Leagues Cup —torneo de la Liga MX y MLS— sigue en curso, la liga mexicana argumentó que ya hay equipos que están en disposición de adelantar algunas fechas de su calendario, por lo que volverán a la competencia oficial.

Este lunes 12 de agosto, la Liga MX dio a conocer cuáles serán los partidos que se adelantarán y en qué horario se jugarán. Cabe apuntar que esa decisión se tomó en común acuerdo con todos los equipos de la Liga MX, por lo que los eliminados de la Leagues Cup tuvieron la opción de reanudar su actividad o esperar al reinicio oficial del torneo, el cual está previsto para finales de agosto.

Cabe recordar que algunos equipos siguen en el torneo de la MLS, por lo que no se pueden adelantar más fechas, así que solo será una semana la que se dispute antes.

Actualmente solo hay seis equipos mexicanos vigentes en la Leagues Cup (Katie Stratman-USA TODAY Sports)

¿Qué equipos de la Liga MX regresarán a competir al Apertura 2024?

Actualmente solo hay seis equipos mexicanos vigentes en la Leagues Cup, por lo que el resto ya terminó su participación y está a la espera de la reanudación del Apertura 2024. Pero, de acuerdo con lo que comunicó la Liga BBVA MX, solo seis clubes adelantarán algunos partidos del calendario.

Esos equipos son los siguientes:

Club Puebla

Rayados

Xolos de Tijuana

Santos Laguna

Atlético de San Luis

Querétaro

¿Cuándo y a qué hora regresa el Apertura 2024 de la Liga MX?

De acuerdo con lo que explicó la Liga MX, será a partir de este viernes 16 de agosto que se adelanten algunas fechas del calendario, únicamente se considerarán las fechas que permitan la competencia entre los clubes que aceptaron adelantar las actividades del campeonato.

Rayados se enfrentará a Puebla en el reinicio del Apertura 2024 (EFE/ Miguel Sierra)

Es por ello que, los partidos a disputarse serán: Puebla vs Rayados (de la Jornada 16), Xolos vs Santos Laguna (Jornada 8) y Atlético San Luis vs Gallos Blancos Querétaro (Jornada 13).

Serán los días 16 y 18 agosto que se lleven a cabo los partidos adelantados del Apertura 2024 de la Liga MX, los horarios quedaron de la siguiente manera:

Puebla vs Rayados (Jornada 16)

Fecha: viernes 16 de agosto

Horario 19:00 hrs

Xolos vs Santos Laguna (Jornada 8)

Fecha: domingo 18 de agosto

Horario: 18:00 hrs (centro de México) // 17:00 hrs (hora local)

Atlético San Luis vs Querétaro FC (Jornada 13)

Fecha: domingo 18 agosto

Horario: 20:00 hrs (centro de México)

¿Por qué se adelanta el Apertura 2024 de la Liga MX?

Según con lo que argumentó la Liga MX, el torneo se adelantó debido a una petición de los clubes no perder actividad tanto tiempo.

“Un punto de mejora del año pasado a solicitud de los Clubes fue tener la posibilidad de adelantar partidos de la Liga BBVA MX para que los equipos que quedaran fuera no tuvieran un periodo de inactividad prolongado”, aclararon en un comunicado. También con la finalidad de liberar el calendario en fechas dobles al reinicio del torneo.

Reanudan actividades del Apertura 2024 con equipos eliminados de la Leagues Cup (X/ @LigaBBVAMX)

Equipos de la Liga MX eliminados de la Leagues Cup

Estos son los equipos mexicanos que ya no están concursando en la Leagues Cup de la MLS.

Rayados

Puebla

Xolos de Tijuana

Santos Laguna

Atlético San Luis

Querétaro

Chivas

Atlas

Necaxa, Juárez FC,

León

Pachuca

Equipos que siguen compitiendo en la Leagues Cup

Estos son los únicos clubes que estarán en los octavos de final del campeonato.

Pumas

Cruz Azul

Mazatlán

Tigres

Toluca

Club América