Denuncia Cabeza de Vaca a Américo Villarreal y funcionarios de Tamaulipas en Corte de Texas

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El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habría denunciado al actual gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, en una corte federal del sur de Texas.

García Cabeza de Vaca presentó evidencia en contra del morenista, quien funge como gobernador electo de Tamaulipas desde el 1 de octubre del 2022.

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Junto con Américo Villarreal también sería denunciada Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial del Estado, presuntamente ligada al grupo criminal de la Columna Armada Pedro J. Méndez.

Esto ocurre un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionara y congelara las cuentas de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con 20 personas y 25 entidades más.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal promete justicia a la familia de Dafne Zapata. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal

El secretario del Tesoro, Soctt Bessent, advirtió ese mismo día que que “ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.

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Cabeza de Vaca aprovechó la coyuntura para presentar evidencias de irregularidades cometidas por el Gobernador de Tamaulipas y algunos de sus funcionarios.

Los también denunciados son Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia; y Andrés Norberto García Repper Fávila, fiscal especializado en Combate a la Corrupción.

En el caso de Tania Gisela Contreras López, se le vincula con Juan José Contreras Castillo, exalcalde del municipio de Hidalgo, y con Juan Carlos Madero Larios, su cuñado.

Contreras Castillo ha sido identificado en investigaciones periodísticas como cercano e integrante de la denominada Columna Armada Pedro J. Méndez, organización cuyo dirigente, Octavio Leal Moncada, ha sido señalado por autoridades y medios por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo.

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Reportes periodísticos han documentado que Contreras Castillo intervino en 2022 para solicitar la liberación de Leal Moncada. Además es señalado en diversas causas penales por los presuntos delitos como delincuencia organizada, secuestro y tráfico de migrantes.

Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas, aclaró que no tienen ninguna relación con el crimen organizado como fue señalado por un medio de comunicación al citar a una empleada Foto: Captura de pantalla video

Por otra parte, Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Gisela Contreras, fue señalado en un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en agosto del 2018, por presuntos actos de corrupción en Aduanas, por presuntamente recibir sobornos, realizar extorsiones y traficar hidrocarburos.

La denuncia en contra de Madero Larios fue hecha por el diputado federal del PAN, Federico Döring ante la Fiscalía General de la República el 27 de agosto del 2025.

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En dicha denuncia están los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la lista también están los nombres de Tania Gisela Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya, Javier Valdez Perales, Jorge Luis Beas Gámez, Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta Saucedo y quien resulte responsable.

Los delitos por los que se les denuncian son conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los funcionarios enlistados deberán comparecer ante la Corte asignada una vez que la investigación avance y se tengan que presentar en territorio estadunidense para rendir sus declaraciones.

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