México

Cifra de embarazos adolescentes en México aún es alarmante, reconoce Gobierno: casos en niñas son “fecundidad forzada”

En 2025 se registraron 85 mil 357 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años en México

Un pupitre con cuadernos, una ecografía y zapatos infantiles junto a una silla con uniforme escolar y una mochila en un aula.
Las 590 alertas de embarazo escolar identificadas en el primer semestre de 2026 superan las 566 reportadas durante todo el año 2025 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La reducción de nacimientos en niñas de 10 a 14 años no elimina una realidad que el propio Gobierno de México, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), reconoce como alarmante.

En el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, la dependencia señaló que en 2025 registró 7 mil 887 nacimientos por parte de niñas menores de 15 años, una cifra que definió como una emergencia de salud pública y una violación a derechos humanos.

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En un Manifiesto Nacional, la SIPINNA sostuvo que, aunque los nacimientos de madres de 10 a 14 años disminuyeron 24.9% entre 2018 y 2025, la cifra persiste como una emergencia, pues signfica que 22 niñas de ese grupo de edad fueron madres cada día durante ese año.

Con ese reconocimiento, los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes lanzan este 26 de septiembre la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No”, dirigida a erradicar los embarazos infantiles, las uniones forzosas, la violencia sexual infantil y a prevenir el embarazo adolescente.

La estrategia parte de una definición: el embarazo en menores de 15 años no es un hecho demográfico, por lo que la SIPINNA lo nombra como “fecundidad forzada” y señala que no existe ni es posible que exista consentimiento en esos casos.

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Embarazos infantiles son violencia sexual

La dependencia insistió en que las maternidades en niñas de 10 a 14 años ocurren en contra de su voluntad y constituyen violencias que vulneran derechos fundamentales.

En este sentido, recalcó que la estrategia plantea acciones en municipios donde estas prácticas se toleran por concepciones patriarcales y patrimonialistas sobre las hijas, así como en donde hay impunidad para los agresores.

SIPINNA propone que cada municipio se convierta en un “Municipio Protector de derechos” y que las escuelas, las familias y los liderazgos funcionen como espacios de protección.

El manifiesto indica que el problema no se limita a comunidades rurales. En 2024, el 53.8% de las niñas de 10 a 14 años que enfrentaron esta condición vivía en ciudades.

Casi la mitad de ellas solo contaba con estudios de primaria, según el documento. La razón de fecundidad forzada va de 0.66 a 3.19 por cada mil niñas, de acuerdo con la entidad donde nacieron.

INEGI reporta 85 mil 876 embarazos adolescentes en 2025

A las cifras de la SIPINNA se suma la Estadísitica Nacimientos Registrados que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la cual se reportó que en 2025 se registraron 85 mil 357 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años en México.

Detalló que de ese total, 5 mil 876 correspondieron a niñas de 10 a 14 años. Hubo 111 madres de 10 años, 140 de 11, 244 de 12, 934 de 13 y 4,447 de 14 años.

La información procede de la Estadística de Nacimientos Registrados, elaborada cada año con los registros administrativos de las Oficialías del Registro Civil. Para el reporte de 2025, el INEGI utilizó datos de 4,913 fuentes informantes.

Chiapas registró la tasa más alta de nacimientos entre madres de 10 a 17 años, con 18.5 por cada mil adolescentes. Oaxaca y Puebla siguieron en esa medición.

La tasa más baja se registró en Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo.

En números absolutos, el Estado de México concentró 9,833 nacimientos de madres adolescentes, seguido de Chiapas, Puebla, Jalisco y Veracruz.

La Ruta NAME será obligatoria en los municipios

SIPINNA plantea seis compromisos dentro de la estrategia. El primero consiste en rechazar toda forma de violencia sexual contra niñas y adolescentes.

El segundo reconoce que el embarazo en menores de 14 años es un delito cometido por agresores y no un destino.

El manifiesto sostiene que la maternidad no puede invisibilizar el delito ni desplazar la obligación estatal de investigar, sancionar a los agresores y reparar integralmente el daño.

El documento plantea aplicar de forma obligatoria la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años, conocida como Ruta NAME.

La ruta deberá implementarse en cada municipio con coordinación entre los sectores salud y educación, las fiscalías y el DIF. SIPINNA la plantea como un protocolo para la restitución de derechos.

La estrategia “Niñas Sí, Madres No” propone detección temprana en escuelas y clínicas, acceso efectivo a la justicia sin revictimización y restitución integral de derechos para que cada niña regrese a la escuela y retome su proyecto de vida.

El plan incluye acciones para promover los derechos de niñas, niños y adolescentes, desnormalizar la violencia, reconocer y atender las agresiones en etapas tempranas y fortalecer proyectos de vida.

También contempla Jornadas de paz para generar entornos seguros en educación inicial, básica y media superior, así como iniciativas comunitarias bajo el nombre “En cada rincón donde jugamos, sembramos paz”.

Durante 2025, las Oficialías del Registro Civil registraron 1 millón 678 mil 532 nacimientos en el país.

La tasa general fue de 47.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años, el mismo nivel de 2024. La mayoría de los partos fue atendida en hospitales o clínicas y por personal médico.

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