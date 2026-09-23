México

Yasmín tenía 15 años, un bebé y vivía en condición vulnerable: fue asesinada y hallada en un tambo en Puebla

El cuerpo fue hallado en Tehuacánn el 10 de julio, finalmente pudieron determinar con pruebas de ADN que el cuerpo pertenecía a la adolescente

Yasmín Altamirano Adán tenía 15 años, era madre de un bebé y vivía en condiciones precarias por lo que vecinos de un mercado que frecuientaba exigieron su b{usqueda cuando desapareció
Yasmín Altamirano Adán tenía 15 años, era madre de un bebé y vivía en condiciones precarias por lo que vecinos de un mercado que frecuientaba exigieron su b{usqueda cuando desapareció
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La Fiscalía de Puebla confirmó mediante pruebas de ADN que los restos localizados el 10 de julio dentro de un tambo en Tehuacán correspondieron a Yasmín Altamirano Adán, adolescente indígena de 15 años, madre de un bebé y reportada como desaparecida desde el 21 de junio de 2026. La identificación permitió entregar el cuerpo a su familia, mientras la investigación continuó bajo el protocolo de feminicidio y sin que hubiera una detención oficial por el crimen.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:50 horas en la calle 9 Norte, esquina con 52 Oriente, en la colonia Observatorio, al norte de Tehuacán. El cuerpo estaba dentro de un tambo de plástico, envuelto en bolsas negras de basura, con las piernas atadas con un mecate y señales de violencia.

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La condición de los restos impidió que los familiares hicieran un reconocimiento visual. La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó estudios de genética forense durante varias semanas hasta confirmar que se trataba de Yasmín a finales de septiembre.

La adolescente desapareció el 21 de junio en la colonia Tepeyac

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Yasmín fue vista por última vez en la colonia Tepeyac de Tehuacán el 21 de junio. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió la ficha CBP-429/2026 para solicitar información que ayudara a localizarla.

El documento describía a la adolescente como una joven de aproximadamente 1.40 metros de estatura, complexión delgada y tez morena clara. También señalaba una cicatriz de cesárea como seña particular.

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Al momento de su desaparición vestía pantalón deportivo, blusa negra y tenis blancos. Tras la confirmación genética, la ficha fue actualizada con la leyenda “localizada”, sin precisar que había sido encontrada sin vida.

La adolescente tenía una discapacidad intelectual, de acuerdo con los testimonios recabados durante su búsqueda. Comerciantes señalaron que esa condición no le impedía trabajar de manera informal en las inmediaciones del centro de Tehuacán para obtener recursos para ella y su hijo.

Locatarios del Mercado 16 de Marzo y del Mercado-Tianguis La Purísima dijeron que dejaron de verla desde mayo, antes de que se formalizara el reporte de desaparición. También participaron en recorridos por distintos puntos de la ciudad y reunieron información para apoyar en su localización.

Los comerciantes sospecharon que los restos hallados en la colonia Observatorio podían corresponder a Yasmín debido a su ausencia. Posteriormente contactaron a una familiar de la adolescente que vivía en el municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra de Puebla.

La mujer acudió acompañada al anfiteatro municipal para intentar identificar el cuerpo. La descomposición avanzada de los restos hizo imposible el reconocimiento directo y obligó a esperar los resultados de las pruebas científicas.

La familia trasladó el cuerpo a Vicente Guerrero para el funeral

Luego de que la Fiscalía confirmó la identidad, los restos fueron entregados a los familiares de Yasmín. La familia previó trasladarlos a su comunidad de origen en Vicente Guerrero, donde serían velados antes de su sepultura.

Yasmín dejó a un bebé de ocho meses bajo el cuidado de familiares. Su madre había muerto y su padre se encontraba en Estados Unidos; además, se indicó que la adolescente presuntamente vivía con una tía en la colonia Tepeyac.

Comerciantes de Tehuacán exigieron a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar quiénes serían responsables. Las locatarias recordaron que Yasmín era menor de edad y pidieron que la investigación avanzara hasta identificar a los involucrados.

Los testimonios de personas cercanas señalaron que la adolescente habría sufrido agresiones físicas y abusos sexuales por parte de hombres que presuntamente se aprovechaban de su condición de vulnerabilidad. Estas acusaciones formaron parte de los señalamientos expuestos durante la búsqueda, pero no se informó de personas detenidas por esos hechos.

La autoridad ministerial mantuvo abierta la carpeta de investigación para establecer qué ocurrió antes de que Yasmín fuera localizada sin vida. El caso quedó bajo el protocolo de feminicidio debido a las condiciones en que fue hallado el cuerpo y a las señales de violencia que presentaba.

La muerte de Yasmín fue incluida en un conteo hemerográfico que registró 36 presuntos feminicidios en Puebla durante 2026. Entre los casos enlistados había víctimas localizadas en municipios como Huauchinango, Cuautlancingo, Venustiano Carranza, Chiautla de Tapia, Tlatlauquitepec, Tehuacán, Quecholac, Cuetzalan y la capital poblana.

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