México

El Popocatépetl también da el grito, emiten alerta preventiva por caída de ceniza en la CDMX

Mientras la capital se prepara para los festejos patrios, el Popocatépetl registró una emisión de ceniza que llevó a las autoridades a emitir una alerta preventiva

Algunas alcaldías de la CDMX se podría ver afectadas. (Cenapred)
Algunas alcaldías de la CDMX se podría ver afectadas. (Cenapred)
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La noche de este 15 de septiembre, mientras miles de personas se preparan para participar en los festejos por el Grito de Independencia, las autoridades capitalinas mantienen la vigilancia sobre otro fenómeno que podría hacerse presente en distintas zonas de la ciudad.

El Popocatépetl registró una emisión de ceniza cuyo desplazamiento hacia el oeste generó un pronóstico de posible caída de material volcánico en algunas demarcaciones de la Ciudad de México durante las siguientes horas.

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La advertencia no representa un cambio en el nivel de actividad del volcán. El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, por lo que el llamado de Protección Civil está relacionado con las condiciones de dispersión de la ceniza y no con una elevación de la fase de alerta.

¿En qué alcaldías de CDMX podría caer ceniza del Popocatépetl?

De acuerdo con el reporte de condiciones para la dispersión de ceniza emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), existe posibilidad de caída de ceniza durante las siguientes seis horas en Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

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@SGIRPC_CDMX
@SGIRPC_CDMX

La previsión está relacionada con la dirección que tomó la emisión registrada durante la tarde.

De acuerdo con la información utilizada por las autoridades, a las 15:40 horas se reportó una emisión de ceniza con desplazamiento hacia el oeste, es decir, en dirección a la capital del país.

El reporte de las condiciones de dispersión fue actualizado a las 17:10 horas de este martes.

El mapa difundido por Protección Civil muestra que la posibilidad de caída se concentra principalmente en la zona sur y poniente de la CDMX, mientras que otras áreas de la capital aparecen fuera del pronóstico de afectación para este periodo.

La situación ocurre en una fecha de alta concentración de personas en espacios públicos, debido a los festejos patrios.

Por ello, aunque el fenómeno no implica por sí mismo un cambio en el semáforo volcánico, las autoridades pidieron mantener atención a los avisos oficiales y considerar las condiciones ambientales antes de realizar actividades al aire libre.

¿Qué hacer si cae ceniza durante los festejos del 15 de septiembre?

Ante la posibilidad de caída de ceniza volcánica, las autoridades recomiendan tomar algunas medidas preventivas, especialmente en las zonas incluidas dentro del pronóstico.

Serán dos alcaldías las afectadas, de acuerdo con Protección Civil de la Ciudad de México.
En estas alcaldías de la CDMX prevén caída de ceniza por actividad del volcán Popocatépetl. (Cuartoscuro)

Una de las principales es evitar actividades al aire libre si se observa presencia de ceniza, además de proteger nariz y boca para reducir la exposición a las partículas.

También es importante mantener cerradas puertas y ventanas cuando exista presencia de ceniza, así como cubrir recipientes y depósitos de agua para impedir que el material volcánico entre en ellos.

Volcán Popocatépetl en erupción y una infografía con siete recomendaciones oficiales de la Ciudad de México para la caída de ceniza
Recomendaciones del Gobierno de CDMX ante caída de ceniza volcánica. (Gobierno de la Ciudad de México)

En caso de acumulación, se recomienda evitar levantarla o barrerla en seco, ya que esto puede provocar que las partículas vuelvan al aire.

El Cenapred mantiene el monitoreo permanente del Popocatépetl y señala que, dentro de Amarillo Fase 2, pueden presentarse explosiones de tamaño menor a moderado, tremor y lluvias de ceniza de leves a moderadas, incluso en poblaciones más alejadas.

Por ahora, la atención permanece centrada en la posible dispersión del material durante las horas posteriores a la emisión de esta tarde.

La SGIRPC indicó que la siguiente actualización está prevista para las 07:00 horas del miércoles 16 de septiembre, o antes si se presenta algún evento relevante relacionado con el volcán.

Así, mientras la capital celebra una de sus noches más importantes del año, las autoridades mantienen vigilancia sobre el Popocatépetl y piden a la población seguir únicamente la información oficial.

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