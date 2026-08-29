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¿La SEP contratará a maestros cubanos? Esto dijo Mario Delgado sobre una alianza en materia educativa

Mario Delgado se reunió esta semana con Walter Baluja, Ministro de Educación Superior de Cuba

Mario Delgado se reunió esta semana con Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior de Cuba. | X- Mario Delgado
Mario Delgado se reunió esta semana con Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior de Cuba. | X- Mario Delgado
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Las difusión de una supuesta contratación de maestros cubanos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha generado una nueva polémica en materia educativa, en medio del debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

La crítica más reciente la hizo América Rangel, diputada del PAN en la Ciudad de México, quien esta mañana publicó en redes sociales un video en el cual señaló a la SEP de buscar una alianza educativa con Cuba.

“Lo anuncian como algo muy noble, como cooperación educativa, pero este esquema ya lo han implementado en otros países como Venezuela y Nicaragua. (...) Esto no es cooperación ni un simple intercambio académico, es exportación de propaganda comunista para adoctrinar a los niños mexicanos”, acusó.

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¿La SEP busca contratar a maestros cubanos?

El 25 de agosto pasado, Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se reunió con Walter Baluja, Ministro de Educación Superior de Cuba, entre otros funcionarios y diplomáticos cubanos, con el objetivo de refrendar el “compromiso con los vínculos bilaterales en materia educativa”.

“Ayer sostuvimos una reunión de trabajo en la SEP, con el Excelentísimo Dr. Walter Baluja García, Ministro de Educación Superior de Cuba; el Sr. Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de la República de Cuba en México e integrantes de su delegación, con el fin de refrendar nuestro compromiso con los vínculos bilaterales en materia educativa”, escribió en su cuenta de X.

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En la misma publicación, el funcionario indicó que ambos países colaboran estrechamente “para fomentar el intercambio de docentes, investigadores y estudiantes”.

Mencionó que como parte de esto, también comparten “buenas prácticas en el diseño de programas de formación y proyectos conjuntos que generen un impacto positivo y duradero que beneficie a la comunidad académica”.

“Agradecemos y celebramos la continuidad de estos lazos de amistad y cooperación en favor del desarrollo educativo”, concluyó.

No obstante, Delgado no mencionó explicitamente en su publicación la contratación de maestros cubanos para impartir clases en México ni adelanta cambios inmediatos en la estructura docente de la SEP.

El mensaje se refiere al intercambio académico y a proyectos conjuntos, sin detallar acuerdos específicos sobre la incorporación de personal educativo extranjero en escuelas mexicanas.

Mario Delgado se reunió con el ministro de Educación Superior de Cuba. | X- Mario Delgado
Mario Delgado se reunió con el ministro de Educación Superior de Cuba. | X- Mario Delgado

Debate sobre uso de celulares

El 24 y 25 de agosto pasado, la SEP realizó una consulta en línea dirigida a más de un millón de maestros para definir si debe restringirse el uso de celulares en aulas de educación básica.

El ejercicio se realizó durante el Consejo Técnico Escolar intensivo, a una semana del arranque del ciclo escolar 2026-2027, y busca construir una política nacional a partir de la opinión del magisterio, antes de emitir una regulación general.

Mario Delgado, titular de la dependencia, informó que las respuestas del cuestionario se enviarán al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que determinará qué medidas se aplicarán a partir del siguiente ciclo escolar.

La SEP distribuyó materiales para guiar la discusión en cada plantel, entre ellos un video, información de contexto y el formulario digital. La consulta abarcó más de 200 mil escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en las 32 entidades federativas.

El 17 de agosto pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se trata de una prohibición inmediata, sino de abrir el debate.

De acuerdo con la SEP, 17 estados ya cuentan con algún tipo de normativa sobre el tema; Colima es el más reciente tras reformas a su Ley de Educación, y en Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo hay iniciativas en trámite.

En esas regulaciones no se prohíbe llevar el celular a la escuela, pero sí se restringe su uso en horario de clases, con excepciones para actividades académicas supervisadas y emergencias.

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