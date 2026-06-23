México

Clima: las temperaturas que predominarán este 23 de junio en Mazatlán

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este martes en Mazatlán, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este martes, se estima que en Mazatlán habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 35 centígrados y una mínima de 27°. La nubosidad será del 29% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Mazatlán

Mazatlán, localizado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

PUBLICIDAD

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es común que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido golpeada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Atacan a balazos al expresidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca: Fiscalía confirma escolta muerto

La agresión provocó un despliegue de agentes de seguridad para hallar a los responsables

Atacan a balazos al expresidente municipal de Miahuatlán, Oaxaca: Fiscalía confirma escolta muerto

Conoce el clima de este día en Bahía de Banderas

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este día en Bahía de Banderas

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 23 de junio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 23 de junio

Pronóstico del clima en Ecatepec este 23 de junio: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec este 23 de junio: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de junio: víctimas de desaparición denuncian incumplimiento de Segob en mesa de trabajo en CDMX

Asesinato de mujer frente al IMSS de Ciudad Obregón es investigado por vínculos directos con grupos criminales

Golpe al narco en Guerrero y Tlaxcala: aseguran más de tres toneladas de cocaína y detienen a cinco personas

Procesan a “El Gregory”, presunto integrante de la Unión Tepito y objetivo prioritario ligado a homicidios en CDMX

Fuerzas Federales hallan bodega con más de 24 mil litros de metanfetamina y sustancias químicas en Sinaloa: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

Gala Montes revela si habría reconciliación con su mamá: “No es que no la quiera”

ENHYPEN y Santos Bravos: fecha, precios y todo sobre su concierto en CDMX

Implantes mamarios: estos son los síntomas de que tu cuerpo los rechaza, como sucedió con Laura Flores

MasterChef 24/7: esta sería la verdadera razón por la que salió María del Carmen Ramos Calderón

Julio Camejo responde al supuesto enojo de Arturo Carmona tras confirmar el embarazo de su hija Melanie

DEPORTES

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol?

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Home Run Derby de la Liga Mexicana de Beisbol?

Christian Martinoli revela cuántos millones de dólares cuesta transmitir un partido del Mundial 2026

Equipo mexicano de Natación Artística consigue la medalla de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo

Japón se despide de México con un emotivo gesto tras su estancia en el país durante el Mundial 2026