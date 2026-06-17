Incautan martillos, barras de metal y cohetes en manifestación de la CNTE que se dirigían al Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Pública incautó a manifestantes que se dirigían a concentración de la CNTE partillos, barras de metal, palos y cohetes Foto: SSP_CDMX

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte, y como parte de las acciones preventivas realizadas por supersonal, en apego al protocolo de actuación policial, durante la revisión de dos vehículos de manifestantes en la zona, en la cajuela de uno de ellos se detectó el traslado de dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal, objetos aptos para agredir, que ya fueron retirados.

“La policía no tomó ningún dispositivo celular de los manifestantes. La revisión quedó documentada a través de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México”, puntualizaron en las redes sociales de la institución.

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Sheinbaum cuestiona motivos de la marcha de la CNTE prevista: “¿Qué caso tiene que marchen?”

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó, nuevamente, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) previstas para este miércoles 17 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa de este 17 de junio de 2026.

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La mandataria aseguró que se les ha dado atención y espacio a los maestros de la Coordinadora y que se han atendido sus demandas, por ello, consideró injustificadas más movilizaciones, sobre todo en este contexto en el que se desarrollan los partidos de la Copa del Mundo 3036 en el país.

“¿Para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación? Toda, absolutamente toda. La Secretaría de Gobernación, el secretario de Educación y del director del ISSSTE", aseveró la jefa del Ejecutivo.

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Declaró que el trabajo del magisterio es importante en el país y reconoció su presencia, sin embargo, cuestionó que convoquen a movilizaciones que son más radicales —refiriéndose a las últimas que se han registrado en la capital del país.

En una cajuela fueron encontrados estos artefactos de choque a manifestantes que se dirigían a concentración de la CNTE Foto: SSP_CDMX

Enfatizó que el gobierno federal busca escuchar directamente las opiniones de la base magisterial y reiteró su reconocimiento al trabajo de los docentes:“Para mí las maestras y los maestros de México son de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros”.

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Reforma educativa y políticas hacia el magisterio

La presidenta recordó que la llamada Reforma Educativa implementada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo como objetivo desarticular a los sindicatos magisteriales a través de mecanismos punitivos. “Era una reforma laboral, no educativa, porque en realidad, sobre todo, era punitiva para poder desintegrar a los sindicatos. Esa era la tarea”, destacó.

CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial

A 16 días de haber iniciado su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que intensificará sus acciones de protesta si el gobierno federal no retoma las mesas de negociación. La amenaza llega en medio de bloqueos sostenidos en el corazón de la Ciudad de México y con el Mundial de futbol como telón de fondo.

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El dirigente de la sección 9 capitalina, Pedro Hernández, fue directo: el movimiento necesita ejercer mayor presión para ser escuchado. Fue en la asamblea nacional representativa del martes por la noche donde se definirían las acciones concretas para los próximos días.

El sindicato analiza una modalidad distinta a la marcha tradicional y contempla acercarse al inmueble donde este miércoles se juega Colombia vs Uzbekistán a las 20 horas, en medio del conflicto. REUTERS/Paola Garcia

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¿Qué opciones baraja la CNTE?

Entre las medidas que el magisterio evalúa destacan movilizaciones de mayor impacto, incluida la posibilidad de llegar al Estadio Ciudad de México —antes Azteca— en una modalidad distinta a la marcha tradicional. Este miércoles el recinto alberga el partido entre Colombia y Uzbekistán, del grupo K del Mundial, a las 20 horas.

Hernández convocó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a reabrir el canal de diálogo: “Si nos convoca, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación. Pero nos parece que es con la Presidenta con quien debemos sostener el diálogo”, afirmó en conferencia frente a la Torre Caballito, punto de uno de los bloqueos del día.

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Las demandas que no ceden

La dirigente de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, dejó en claro que el movimiento no buscará acuerdos parciales. “No estamos demandando que nos propongan migajas. No es la solución que estamos buscando los maestros”, subrayó.

Las exigencias centrales de la CNTE siguen siendo:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Derogación de la reforma educativa de 2012

Veleces también rechazó señalamientos sobre supuesto financiamiento externo a la dirigencia, y aseguró que la lucha “no va a claudicar aquí”.

Descuentos de nómina: 40 millones de pesos en afectaciones

Hernández denunció que al menos 20 mil maestros de distintas secciones han sufrido descuentos salariales que suman más de 40 millones de pesos, derivados tanto de la huelga de 2025 como de las protestas de este año.

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