Sheinbaum cuestiona motivos de la marcha de la CNTE prevista hoy 17 de junio en CDMX: “¿Qué caso tiene que marchen?”

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó, nuevamente, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) previstas para este miércoles 17 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.
“¿Qué caso tiene que marchen?”, cuestionó la mandataria desde Palacio Nacional al considerar que se les ha ofrecido el diálogo necesario en su gobierno para plantear sus peticiones.
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