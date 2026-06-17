CNTE amenaza con llegar al Estadio CDMX durante el Mundial: maestros escalan presión tras 16 días de huelga

A 16 días del paro nacional, el dirigente Pedro Hernández señala que el magisterio elevará la presión para ser escuchado, mientras mantiene cierres en el centro de la CDMX y espera acuerdos. REUTERS/Luis Cortes

A 16 días de haber iniciado su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió este martes que intensificará sus acciones de protesta si el gobierno federal no retoma las mesas de negociación. La amenaza llega en medio de bloqueos sostenidos en el corazón de la Ciudad de México y con el Mundial de futbol como telón de fondo.

El dirigente de la sección 9 capitalina, Pedro Hernández, fue directo: el movimiento necesita ejercer mayor presión para ser escuchado. Fue en la asamblea nacional representativa del martes por la noche donde se definirían las acciones concretas para los próximos días.

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El sindicato analiza una modalidad distinta a la marcha tradicional y contempla acercarse al inmueble donde este miércoles se juega Colombia vs Uzbekistán a las 20 horas, en medio del conflicto. REUTERS/Paola Garcia

¿Qué opciones baraja la CNTE?

Entre las medidas que el magisterio evalúa destacan movilizaciones de mayor impacto, incluida la posibilidad de llegar al Estadio Ciudad de México —antes Azteca— en una modalidad distinta a la marcha tradicional. Este miércoles el recinto alberga el partido entre Colombia y Uzbekistán, del grupo K del Mundial, a las 20 horas.

Hernández convocó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a reabrir el canal de diálogo: “Si nos convoca, estamos aquí a unos pasos de la Secretaría de Gobernación. Pero nos parece que es con la Presidenta con quien debemos sostener el diálogo”, afirmó en conferencia frente a la Torre Caballito, punto de uno de los bloqueos del día.

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Pedro Hernández sostiene que hubo afectaciones salariales ligadas al paro de 2025 y a las protestas de este año, y afirma que el 12 de junio se pidió registrar ausencias. (Foto AP/Jon Orbach)

Las demandas que no ceden

La dirigente de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, dejó en claro que el movimiento no buscará acuerdos parciales. “No estamos demandando que nos propongan migajas. No es la solución que estamos buscando los maestros”, subrayó.

Las exigencias centrales de la CNTE siguen siendo:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Derogación de la reforma educativa de 2012

Veleces también rechazó señalamientos sobre supuesto financiamiento externo a la dirigencia, y aseguró que la lucha “no va a claudicar aquí”.

Descuentos de nómina: 40 millones de pesos en afectaciones

Hernández denunció que al menos 20 mil maestros de distintas secciones han sufrido descuentos salariales que suman más de 40 millones de pesos, derivados tanto de la huelga de 2025 como de las protestas de este año.

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A pesar de que la presidenta Sheinbaum prometió que no habría represalias económicas, el dirigente aseguró que “sí hay afectaciones”. Reveló que el 12 de junio directores de escuelas capitalinas recibieron un oficio de la autoridad educativa federal solicitando reportar inasistencias y abandonos de labores.

Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) protest outside the offices of the Secretariat of Public Education (SEP) during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Paola Garcia

Tres bloqueos y una mesa pendiente

La jornada del martes incluyó tres bloqueos de cuatro horas sobre Paseo de la Reforma: frente al Ángel de la Independencia, en la intersección con Insurgentes y en la Torre Caballito.

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Como siguiente paso, la sección 9 espera una mesa tripartita este viernes, luego de que la semana pasada les cancelaran una reunión en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).