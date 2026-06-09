Trabajadores de Pemex, Cobaev y un abogado: qué se sabe de los detenidos por el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

Este martes 9 de junio, una semana después de que un grupo armado sacara por la fuerza a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez de su domicilio en Nanchital, Veracruz, seis hombres se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de la comunicadora.

Entre ellos hay dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), un abogado, un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) y otras dos personas cuya identidad las autoridades no han precisado.

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Aunque hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha revelado los cargos específicos ni el papel que cada uno habría tenido, las familias de los detenidos dicen que son inocentes.

La fiscal general del estado Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre confirmó que las investigaciones permitieron identificar el vehículo utilizado por los captores mediante el análisis de videograbaciones y establecer posibles rutas de desplazamiento. Dos de los detenidos tendrían relación directa con ese vehículo.

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La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

Mientras la Fiscalía guarda hermetismo, los hijos de la periodista esperan su regreso. Una adolescente de 16 años y un niño de 7 que, según contó su abuela materna Rubicela Ramírez entre lágrimas a medios de comunicación, llora preguntando por su mamá a cada rato.

Los detuvieron en un convivio familiar

Los operativos comenzaron el viernes 5 de junio y se extendieron hasta la madrugada del sábado 6. Cuatro de los seis detenidos fueron capturados al mismo tiempo durante una reunión familiar en una vivienda del fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital, según reportó Reforma.

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Los identificados son César Alejandro “N ”, Alejandro “N”, Luis Arturo “N” y Andrés “N”.

Según medios locales, César Alejandro se desempeña como ayudante especialista en el área eléctrica del Complejo Petroquímico Cangrejera de Pemex; mientras que Andrés trabaja como ingeniero en la Terminal Marítima de Pajaritos.

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Reportan varios detenidos por el caso de la periodista Roxana Guzmán. (X/@azucenau)

Por otro lado, Luis Arturo es estudiante de la Universidad Tecnológica y trabajador del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) en Nanchital. El cuarto detenido fue identificado como abogado. De los dos restantes se desconocen sus datos.

El lunes 8 de junio los seis fueron presentados ante el juez Daniel García en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos durante la audiencia inicial. La Fiscalía presentó análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos como datos de prueba. Al cierre de esta edición, se desconoce si el juez los vinculó a proceso.

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Familias de los detenidos denuncian violencia y rechazan acusaciones

La detención no fue sin resistencia. Ana Itzel Contreras, esposa de César Alejandro, describió en entrevista con Milenio cómo ocurrió el operativo: “Los agarran, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan. Yo realmente me salvé porque me metí a mi casa. Se meten, golpean, destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas. Eran estatales y ministeriales”.

Otras familias de los detenidos, que pidieron el anonimato por temor a represalias, exigieron a la gobernadora Rocío Nahle una investigación sin irregularidades, según Latinus.

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Una familiar presente en la audiencia inicial fue directa al salir del Centro Integral de Justicia: “Sí los están relacionando con el caso de la periodista Roxana Guzmán, que habrían participado. Son mentiras, porque son cosas que no son”.

Los allegados de los detenidos insisten en que todos tienen empleos formales y vidas documentadas. Piden que se respete el debido proceso y que la Fiscalía haga pública la evidencia que los vincula al caso.

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¿Cómo fue el secuestro de Roxana Guzmán?

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

La mañana del 2 de junio, alrededor de las 6:00 horas, un grupo de al menos tres hombres encapuchados y vestidos de negro llegó al domicilio número 35 de la calle Balderas, en la colonia Primero de Mayo de Nanchital. Roxana tenía el celular en la mano. Alcanzó a grabar.

Las imágenes, difundidas de inmediato en redes sociales, muestran a los sujetos golpeando la puerta con un marro en repetidas ocasiones. Adentro, el hermano de la periodista les pedía que se detuvieran y les advertía que había una bebé en el lugar. Uno de los hombres le apuntó con un arma larga. Los sujetos continuaron hasta vencer la puerta.

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Fue entonces cuando salió el padre, Fernando Guzmán. “Yo salí, pero a mí me agarraron y me golpearon. Me dieron unas patadas y me esposaron”, relató.

“Yo oí que gritó mi hija: ‘A mi papá no le peguen’. Eso fue lo único”, narró en entrevista con Milenio. Los captores sometieron a todos los presentes y los amenazaron antes de llevarse a Roxana.

Antes de salir, los sujetos subieron a la periodista a bordo de un Nissan Versa blanco. Su mamá contó a Radio Fórmula que los sujetos intentaron meterla a la cajuela, pero al no poder la subieron a la parte trasera de los asientos.

Tras recibir la denuncia, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio para recabar indicios. El lugar quedó acordonado y bajo resguardo policial.

La gobernadora Nahle confirmó hasta este lunes que las investigaciones sí tenían avances, aunque evitó precisar cuáles. “Sí hay reportes de cómo han avanzado, qué están haciendo, pero por el propio proceso hay que esperar a que trabajen. Son varias líneas de investigación, pero hay que cuidar la integridad de la persona”, declaró en conferencia de prensa.