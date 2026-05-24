¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 24 al 30 de mayo de 2026

Las autoridades federales publicaron los precios máximos del gas LP correspondientes a la semana del 24 al 30 de mayo de 2026, una referencia que permite a los consumidores conocer cuánto pueden pagar según la zona donde viven. Esta actualización semanal busca ofrecer mayor claridad en un mercado indispensable para millones de hogares mexicanos.
Las diferencias entre regiones responden a distintos factores. El traslado del combustible, los costos de almacenamiento y la infraestructura disponible en cada estado influyen en el precio final. Incluso municipios cercanos pueden registrar variaciones importantes debido a las condiciones de operación y distribución.
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Para muchos usuarios, revisar estas tarifas se ha convertido en una práctica habitual. Además de ayudar a comparar precios, también funciona como una herramienta para identificar posibles irregularidades y exigir que las empresas respeten los límites establecidos por las autoridades.
Precios del gas LP en algunas regiones del país
- Aguascalientes – Pabellón de Arteaga: $20.52 por kilo y $11.08 por litro
- Zacatecas – Benito Juárez: $20.96 por kilo y $11.32 por litro
- Zacatecas – Cuauhtémoc: $20.88 por kilo y $11.28 por litro
- Baja California Sur – Comondú: $23.27 por kilo y $12.57 por litro
- Baja California Sur – La Paz: $22.39 por kilo y $12.09 por litro
- Baja California – Tijuana: $19.90 por kilo y $10.75 por litro
- Ciudad de México – Álvaro Obregón: $19.86 por kilo y $10.72 por litro
- Ciudad de México – Azcapotzalco: $19.86 por kilo y $10.72 por litro
- Michoacán – Santa Ana Maya: $20.32 por kilo y $10.97 por litro
- Jalisco – Puerto Vallarta: $20.72 por kilo y $11.19 por litro
- Jalisco – Talpa de Allende: $20.72 por kilo y $11.19 por litro
- Estado de México – Valle de Bravo: $19.78 por kilo y $10.68 por litro
- Nayarit – La Yesca: $20.81 por kilo y $11.24 por litro
- Nuevo León – Apodaca: $19.72 por kilo y $10.65 por litro
- Querétaro – San Juan del Río: $19.86 por kilo y $10.72 por litro
- Querétaro – Tequisquiapan: $19.86 por kilo y $10.72 por litro
Control de tarifas y su impacto en la economía familiar
El esquema de precios máximos continúa como parte de la estrategia para evitar cobros excesivos y mantener estabilidad en el mercado del gas LP. Con límites definidos por región, las autoridades buscan generar condiciones más equilibradas tanto para distribuidores como para consumidores, especialmente en un producto de uso cotidiano.
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Además de la publicación semanal de tarifas, existen plataformas digitales donde los ciudadanos pueden verificar los montos autorizados y reportar posibles anomalías. Estas herramientas fortalecen la vigilancia social y obligan a las empresas a mantenerse dentro de los rangos establecidos para conservar la confianza de sus clientes.
El comportamiento del gas LP también influye directamente en el presupuesto de millones de hogares mexicanos. Mantener costos relativamente estables ayuda a reducir impactos repentinos en los gastos mensuales y limita prácticas especulativas dentro de la cadena de suministro, favoreciendo un acceso más constante a este energético esencial.
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