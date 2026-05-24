¿Cuánto cuesta el gas LP? Este es su precio del 24 al 30 de mayo de 2026

El precio del gas LP varía entre municipios debido a factores como el transporte, el almacenamiento y la infraestructura regional disponible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales publicaron los precios máximos del gas LP correspondientes a la semana del 24 al 30 de mayo de 2026, una referencia que permite a los consumidores conocer cuánto pueden pagar según la zona donde viven. Esta actualización semanal busca ofrecer mayor claridad en un mercado indispensable para millones de hogares mexicanos.

Las diferencias entre regiones responden a distintos factores. El traslado del combustible, los costos de almacenamiento y la infraestructura disponible en cada estado influyen en el precio final. Incluso municipios cercanos pueden registrar variaciones importantes debido a las condiciones de operación y distribución.

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Para muchos usuarios, revisar estas tarifas se ha convertido en una práctica habitual. Además de ayudar a comparar precios, también funciona como una herramienta para identificar posibles irregularidades y exigir que las empresas respeten los límites establecidos por las autoridades.

Precios del gas LP en algunas regiones del país

El monitoreo semanal de tarifas del gas LP ayuda a los usuarios a detectar irregularidades y exigir el cumplimiento de los precios autorizados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguascalientes – Pabellón de Arteaga: $20.52 por kilo y $11.08 por litro

Zacatecas – Benito Juárez: $20.96 por kilo y $11.32 por litro

Zacatecas – Cuauhtémoc: $20.88 por kilo y $11.28 por litro

Baja California Sur – Comondú: $23.27 por kilo y $12.57 por litro

Baja California Sur – La Paz: $22.39 por kilo y $12.09 por litro

Baja California – Tijuana: $19.90 por kilo y $10.75 por litro

Ciudad de México – Álvaro Obregón: $19.86 por kilo y $10.72 por litro

Ciudad de México – Azcapotzalco: $19.86 por kilo y $10.72 por litro

Michoacán – Santa Ana Maya: $20.32 por kilo y $10.97 por litro

Jalisco – Puerto Vallarta: $20.72 por kilo y $11.19 por litro

Jalisco – Talpa de Allende: $20.72 por kilo y $11.19 por litro

Estado de México – Valle de Bravo: $19.78 por kilo y $10.68 por litro

Nayarit – La Yesca: $20.81 por kilo y $11.24 por litro

Nuevo León – Apodaca: $19.72 por kilo y $10.65 por litro

Querétaro – San Juan del Río: $19.86 por kilo y $10.72 por litro

Querétaro – Tequisquiapan: $19.86 por kilo y $10.72 por litro

Control de tarifas y su impacto en la economía familiar

La estabilidad en los precios del gas LP impacta directamente en la economía familiar, reduciendo especulación y facilitando el acceso a este combustible básico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos continúa como parte de la estrategia para evitar cobros excesivos y mantener estabilidad en el mercado del gas LP. Con límites definidos por región, las autoridades buscan generar condiciones más equilibradas tanto para distribuidores como para consumidores, especialmente en un producto de uso cotidiano.

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Además de la publicación semanal de tarifas, existen plataformas digitales donde los ciudadanos pueden verificar los montos autorizados y reportar posibles anomalías. Estas herramientas fortalecen la vigilancia social y obligan a las empresas a mantenerse dentro de los rangos establecidos para conservar la confianza de sus clientes.

El comportamiento del gas LP también influye directamente en el presupuesto de millones de hogares mexicanos. Mantener costos relativamente estables ayuda a reducir impactos repentinos en los gastos mensuales y limita prácticas especulativas dentro de la cadena de suministro, favoreciendo un acceso más constante a este energético esencial.

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