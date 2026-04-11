Senador de Morena llama “chayoteros” a periodistas; Artículo 19 advierte estigmatización y riesgo para la prensa

El senador llamó chayoteros a los reporteros en un video difundido en redes. | Artículo 19

Esta semana se difundió un video en el que José Ramón Gómez Leal, senador de Morena, llamó “chayoteros” a periodistas, al acusar que hay alcaldes y alcaldesas que le pagan a medios de comunicación para desprestigiarlo.

En respuesta, Artículo 19 México y Centroamérica, colectivo dedicado a la defensa de la libertad de prensa y acceso a la información, condenó las y adviertió que este discurso estigmatiza y pone en riesgo a la prensa.

En un comunicado, la organización señaló que expresiones como estas, hechas desde el poder público, no son una crítica legítima al periodismo, sino un mensaje que desacredita a reporteros y debilita la confianza pública en los medios.

Artículo 19 México y Centroamérica afirmó que al generalizar y atribuir motivaciones ilegítimas al trabajo informativo se eleva el peligro para quienes ejercen el periodismo.

Recalcó que acusar a periodistas de ser “pagados” o “corruptos” es una forma de presión que busca quitar valor al escrutinio social y desviar la atención de temas importantes.

La organización puntualizó que en contextos de alta violencia contra la prensa, como el mexicano, estos discursos pueden derivar en agresiones, campañas de desprestigio o inhibición de la labor periodística.

Esto afecta el derecho de la sociedad a estar informada. Para el colectivo, “la estigmatización desde el poder no es opinión: es una forma de presión que debilita la democracia”.

Comentó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que funcionarios públicos deben evitar declaraciones que estigmaticen o desacrediten a periodistas, ya que pueden aumentar su nivel de riesgo.

A esto sumó que, según el Sistema Interamericano, quienes ocupan cargos públicos están sujetos a mayor escrutinio y deben responder a la crítica con argumentos, no con descalificaciones.

En este sentido, Artículo 19 México exige al senador Gómez Leal abstenerse de emitir expresiones que desacrediten a la prensa y le pide conducirse con respeto al ejercicio de la libertad de expresión y al papel del periodismo en la democracia.

También llama a autoridades federales y actores políticos a evitar discursos que deslegitimen el trabajo periodístico y a generar condiciones seguras para la libertad de expresión.

¿Qué dijo el senador?

En el video, el senador se refirió a los periodistas como “chayoteros” y acusó que hay alcaldes que “los alimentan”, para atacar a través de los medios.

“Aprovecho para saludar a todos esos chayoteros, y a esos alcaldes o alcaldesas que los alimentan, que les dan dinero, mejor usen sus recursos para pavimentar calles, es muy importante pavimentar más, falta infraestructura, entonces en lugar de andar atacando con medios, pagándoles, hagan calles, agua, luz, drenaje”, dijo.

Esta semana, Artículo 19 presentó el cortometraje “Bullet Machine” para denunciar la violencia que enfrentan periodistas y sus familias en México.

La pieza, lanzada junto con la agencia GREY México y Diario La Unión, expone cómo cada nota puede poner en riesgo la vida de quienes ejercen el periodismo y de sus seres cercanos.

El filme muestra a un periodista de investigación que, al escribir, genera disparos metafóricos que afectan a su esposa e hijas, reflejando el miedo cotidiano en los hogares de periodistas.

La organización señala que en México, cada 14 horas un periodista y su familia son atacados por informar, detalló que desde el 2018 ha documentado 176 asesinatos de comunicadores y 31 desapariciones.

Tan solo en 2024, la agrupación registró 639 agresiones, con ocho de cada diez casos sin justicia. El colectivo remarca que México es el segundo país más peligroso para la prensa, después de Gaza.

“Los titulares no deberían poner a nadie en la mira”, es el mensaje central del cortometraje, que busca generar conciencia social y exige respeto y protección para quienes defienden la verdad.

Artículo 19 dedica la campaña a periodistas y familias que, pese al miedo, mantienen su labor informativa.