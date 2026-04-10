EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 10 de abril

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Pronostican lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Puebla y persiste onda de calor en ciertos estados

Para las próximas horas, se pronostican lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el centro y norte de Coahuila, así como en regiones similares de Nuevo León y el este de Tamaulipas. En el este de Chihuahua y San Luis Potosí se esperan precipitaciones, con registros de 25 a 50 milímetros, mientras que en Durango y Zacatecas se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Las autoridades también alertan sobre vientos fuertes, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las entidades mencionadas. No se descarta la formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el este de Chihuahua.

Además, se prevén lluvias puntuales muy fuertes, con posible caída de granizo y actividad eléctrica, en el norte de Tlaxcala, centro de Veracruz y zonas del norte y centro de Puebla. En el norte de Querétaro, centro y este de Hidalgo, norte y este del Estado de México y el norte de Oaxaca, se esperan lluvias fuertes. Los intervalos de chubascos podrían presentarse en Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el istmo y golfo de Tehuantepec se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. El oleaje podría alcanzar hasta 2 metros de altura en este golfo, así como en las costas de Campeche, Yucatán y la costa occidental de la península de Baja California.