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Qatar intercepta un nuevo misil sobre su espacio aéreo a medida que avanza la ofensiva contra Irán

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El Ministerio de Defensa de Qatar ha informado este lunes de que el sistema de defensa antiaérea del país ha interceptado un nuevo misil lanzado contra el país a medida que avanzan los ataques iraníes contra varios países del Golfo en respuesta a la ofensiva israelí y estadounidense lanzada el pasado 28 de febrero contra territorio iraní.

Así, el Ministerio ha confirmado que este proyectil ha sido interceptado y ha afirmado que el objetivo del mismo era "el Estado de Qatar", según un comunicado difundido a través de redes sociales.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Mayed al Ansari, ha indicado que las conversaciones con Irán "son posibles" y este "detiene sus ataques", al tiempo que ha afirmado que "es posible hallar una solución mediante la diplomacia". "Mientras nuestros países estén bajo ataque, es momento de tomar medidas contundentes para protegerlos", ha aseverado durante una rueda de prensa, según la cadena de televisión Al Jaazera.

"Todas nuestras acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos y residentes del país. Se siguen manteniendo las comunicaciones con los estados del Golfo para garantizar la existencia de un sistema de seguridad unificado", ha explicado, al tiempo que ha informado de que los países de la zona "siguen en contacto para tratar de reducir la violencia".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

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