México

Sergio Mayer sólo acudió a 9 de 62 sesiones en la Cámara de Diputados antes de ingresar a La Casa de los Famosos

La salida de Sergio Mayer Bretón hacia La Casa de los Famosos reavivó críticas por su baja actividad en San Lázaro

Guardar
(CUARTOSCURO/Captura de pantalla)
(CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

Sergio Mayer Bretón pidió licencia como diputado federal para integrarse a La Casa de los Famosos, una decisión que reavivó el escrutinio sobre su desempeño legislativo: en esta legislatura asistió sólo a 9 de 62 sesiones, según registros oficiales de la Cámara de Diputados.

El registro oficial de la Cámara de Diputados muestra que Mayer, quien llegó a su curul por la vía plurinominal y acumula tres legislaturas como legislador, tuvo 53 inasistencias justificadas en las sesiones correspondientes a la LXVI Legislatura.

El legislador de Morena formaba parte de las comisiones de Seguridad, Justicia y Defensa Nacional, aunque su participación activa dentro del Pleno fue mínima. Mayer sólo subió a tribuna en cinco ocasiones en nueve años.

Sergio Mayer fue confirmado por
Sergio Mayer fue confirmado por Telemundo. (Foto: Telemundo)

El legislador había justificado la mayor parte de sus ausencias, lo que le permitió conservar su dieta legislativa y beneficios asociados al cargo.

Pide licencia en medio de iniciativas clave

La solicitud de licencia de Sergio Mayer se presentó y aprobó el 17 de febrero de 2026, en una sesión donde también se discutió la inminente revisión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

El permiso solicitado es por tiempo indefinido y permite que su suplente, Luis Morales Flores, ocupe su escaño hasta el 31 de agosto de 2027.

En redes, la decisión de Mayer de dar prioridad a su participación en el reality de Telemundo generó fuertes críticas respecto a la responsabilidad de los legisladores.

Sus polémicas

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El historial de Sergio Mayer como legislador incluye, además, haber sido el promotor de reconocimientos y eventos de entretenimiento en la Cámara, como el homenaje a la Sonora Santanera durante una crisis de inundaciones en el sureste del país.

El evento, que se realizó dentro del recinto, incluyó una fiesta con música y baile en plena emergencia nacional, lo que derivó en críticas públicas hacia la pertinencia de este tipo de actividades.

Adicionalmente, la periodista Maru Rojas comentó que Mayer ha sido señalado como el diputado que más utiliza el salón de belleza de la Cámara de Diputados. Según testimonios, no sólo hacía uso regular del servicio, sino que en varias ocasiones solicitó que los peinadores acudieran a su domicilio para cortes de cabello.

La decisión de Sergio Mayer fue abordada por figuras como el senador Ricardo Monreal, quien declaró que consideraba lógico que el diputado pidiera licencia antes de mantener ambos roles de manera simultánea. “Era lo más lógico. Lo otro de mantenerse como diputado, pues no hubiera sido conveniente”, afirmó Monreal ante medios presentes.

(TV Azteca/Captura de pantalla)
(TV Azteca/Captura de pantalla)

Monreal señaló que Morena debe “esforzarse más para revisar los perfiles de aspirantes” y “poner filtros” en la selección de futuros legisladores, buscando una mejor representación en la próxima renovación total de la Cámara en 2027.

En 2025 Sergio Mayer participó constantemente como panelista de realities como “La Granja VIP” o “La Casa de los Famosos”. Participó en debates y análisis televisivos para opinar sobre la participación de su hijo, Sergio Mayer Mori, y otros concursantes, además de intervenir en programas especiales y galas.

Temas Relacionados

Sergio MayerCámara de Diputadosmexico-noticiasLa Casa de los FamososLa casa de los famosos

