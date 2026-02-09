Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de febrero: Manifestantes mantienen cerrado Paseo de la Reforma a la altura de Av. Juárez

Infórmate sobre los que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Manifestantes bloquean Parque Lira y la calle Gobernador Agustín Vicente Eguía, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Alternativa vial: Anillo Periférico, Circuito Interior y Av. Constituyentes.

Manifestantes circulan en contrasentido sobre Venustiano Carranza a la altura de Pino Suárez. Alternativa vial: Fray Servando Teresa de Mier.

Manifestantes de Venustiano Carranza y Pino Suárez continúan su avance sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de 16 de Septiembre. Alternativa Vial: Av. Paseo de la Reforma.

Precaución vial: se prevé afectación vehicular en Av. Paseo de la Reforma, en inmediaciones del Auditorio Nacional , por evento a las 20:30 horas. Consulta alternativas viales.

Se restablece la circulación en Venustiano Carranza y Pino Suárez, luego del paso de manifestantes.

En sentido contrario se habilita carril reversible. Calz. Minas de Arena , de Sur 122 hasta Av. de las Torres, permanece cerrada; tránsito local entre 4ta Cerrada de Acueducto y Av. de las Torres. En Av. de las Torres se implementa reversible de Av. Río Tacubaya hasta Calle 2.

Reducción de carriles por obras en Av. Sur 122, de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya, sentido Sur.

Corte a la circulación en Av. Juárez a la altura de Balderas por manifestantes. Alternativa vial: Eje 1 Norte y Artículo 123.

Continúa cerrada la circulación en el cruce de Calz. de las Bombas y Calz. del Hueso por manifestantes. Alternativa vial: Calz. Acoxpa y Canal de Miramontes.

Vehículo impactado en Av. Paseo de la Reforma a la altura de Monte Elbruz, alcaldía Miguel Hidalgo; servicios de emergencia se encuentran en el lugar.

Se prevé afectación vehicular en inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Benito Juárez , por evento deportivo a las 18:00 horas. Consulta alternativas viales.

