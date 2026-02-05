México

Yogurt y miel: cómo hacer una mascarilla casera para reducir manchas en piel sensible

La combinación de elementos naturales aporta alivio y nutrición sin necesidad de productos industriales ni fórmulas complicadas

Guardar
La mascarilla de yogur y
La mascarilla de yogur y miel calma la irritación facial causada por clima, contaminación o estrés diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritación en el rostro puede presentarse por factores como el clima, la contaminación o incluso el estrés diario. Ante estos episodios, una alternativa natural y práctica es la mascarilla de yogur y miel, reconocida por su capacidad para calmar y nutrir la piel de manera delicada.

El yogur natural contiene probióticos, vitaminas y minerales que contribuyen a restaurar el equilibrio de la piel. El ácido láctico que contiene actúa como un exfoliante suave: elimina células muertas y estimula la regeneración sin causar daño.

Por su parte, la miel aporta propiedades antibacterianas y ayuda a retener la humedad en la piel, creando una barrera protectora que contribuye a reducir la inflamación y el enrojecimiento.

La variante para pieles sensibles
La variante para pieles sensibles consiste en aumentar la proporción de miel y yogur y finalizar con una esencia calmante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes clave de la mascarilla

  • Yogur natural: Base hidratante y calmante.
  • Miel: Acción antibacteriana y humectante.
  • Avena (opcional): Calma y suaviza aún más la piel.

Preparación

1. Colocar dos cucharadas de yogur natural en un recipiente limpio.

2. Añadir una cucharada de miel y, si se desea, dos cucharadas de avena.

3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, asegurando que la avena se integre completamente.

4. La mascarilla está lista para usarse.

Cómo aplicar correctamente la mascarilla

  • Limpiar el rostro antes de comenzar para eliminar impurezas.
  • Distribuir la mezcla uniformemente en el rostro evitando el área de los ojos.
  • Dejar que actúe entre 15 y 20 minutos.
  • Enjuagar con agua tibia y seca suavemente con una toalla limpia.
La miel destaca por sus
La miel destaca por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para retener la humedad en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para maximizar el efecto calmante

  • Utilizar la mascarilla una o dos veces por semana dependiendo de la reacción de tu piel.
  • Observar la respuesta del rostro: si notas alguna molestia, suspende su uso y consulta a un profesional.
  • Mantener una rutina de hidratación y usar protector solar diariamente, incluso en días nublados.
  • Es mejor usar productos suaves y sin fragancia para complementar el cuidado.

Variante para pieles sensibles o con eczema

Si buscas una opción aún más delicada, combina ⅓ de taza de miel con ½ taza de yogur natural. Aplica sobre rostro y cuello, deja actuar 15 minutos y enjuaga. Al finalizar, es recomendable aplicar una esencia calmante para proteger la piel recién tratada.

La mascarilla de yogur y miel representa una solución sencilla y eficaz para quienes buscan calmar la piel irritada sin recurrir a productos agresivos. Adaptar la frecuencia y la fórmula a las necesidades individuales es la clave para obtener los mejores resultados.

El yogur natural aporta probióticos
El yogur natural aporta probióticos y ácido láctico que ayudan a exfoliar suavemente la piel del rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resumen de los efectos combinados

Al juntar yogur y miel en una mascarilla facial, se consigue un tratamiento que:

  • Hidrata y suaviza la piel.
  • Reduce el enrojecimiento y la irritación.
  • Favorece la regeneración celular.
  • Protege frente a bacterias y ayuda a prevenir imperfecciones.
  • Aporta luminosidad y elasticidad al rostro.

Estos beneficios hacen que la mascarilla de yogur y miel sea una opción accesible y eficaz para el cuidado de pieles sensibles o irritadas.

Temas Relacionados

BellezaMascarillaYogurt y MielIrritación FacialCuidado De La PielDermatologíaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Eurojazz 2026 en el Cenart: fechas confirmadas, horarios y conciertos sin costo

La edición número 29 de este encuentro musical tendrá lugar en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes

Eurojazz 2026 en el Cenart:

Precios mínimos y cadenas de suministro para minerales críticos: este es el plan entre México y EEUU

Ambos países buscan corregir vulnerabilidades como la coerción económica

Precios mínimos y cadenas de

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

El actor Jesse Plemons compartió su asombro por el peculiar guion de la película, que según él mezcla géneros y sorprende con una sátira tan atrevida como inesperada en el cine actual

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero hoy: se

Temblor hoy 4 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de febrero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 50 mil litros de

Aseguran 50 mil litros de huachicol enterrados que formaban parte de un centro de almacenamiento en Guanajuato

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

Rossana Nájera perdió sus ahorros al ser víctima de fraude en la compra de un departamento: “No hay vuelta de hoja”

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

DEPORTES

Víctor Velázquez, presidente de Cruz

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7