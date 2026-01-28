México

¿Vas a casarte? Así se obtiene y descarga la constancia del curso prenupcial en CDMX

La constancia es obligatoria para acceder a las bodas colectivas

La constancia de asistencia al
La constancia de asistencia al curso prenupcial es obligatoria para acceder a las bodas colectivas organizadas por el Registro Civil capitalino.| Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

El Registro Civil de la Ciudad de México llevará a cabo bodas colectivas, un evento que permite a parejas de todas las alcaldías capitalinas formalizar su unión de forma legal y sin costo.

Esta ceremonia masiva se celebrará el 14 de febrero, en el marco del Día del Amor y la Amistad. Para participar, es necesario cumplir con ciertos requisitos y entregar documentación específica.

Esta es la documentación que deberán presentar las parejas

Entre los documentos básicos que deben presentar las personas interesadas en contraer matrimonio legal durante este evento, se encuentran:

  • Copia del acta de nacimiento de ambos contrayentes.
  • Identificación oficial vigente acompañada de copia.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).
  • Certificado de Registro de Deudores Alimenticios Morosos.
  • Constancia de asistencia al curso prenupcional.
La entrega de documentos estará
La entrega de documentos estará disponible en el registro Civil más cercano de los interesados. Foto: (Registro Civil de la CDMX)

Adicionalmente, existen requisitos particulares para personas que hayan estado casadas previamente. En el caso de los divorciados, se exige la sentencia y acta de divorcio correspondientes. Para personas viudas, es necesario presentar el acta de matrimonio anterior y el acta de defunción del cónyuge fallecido.

Cumplir con estos criterios es indispensable para acceder a la jornada de bodas colectivas y formalizar el matrimonio ante las autoridades del Registro Civil de la Ciudad de México.

Cómo obtener la constancia del curso prenupcial

Crédito: Facebook/ Registro Civil de
Crédito: Facebook/ Registro Civil de la Ciudad de México

Todos los contrayentes deberán realizar el curso prenupcial y presentar la constancia que demuestre que este ha sido complementado. Aquí te explicamos cómo obtenerla paso a paso:

  1. Entra al sitio oficial: Accede a la siguiente página: https://constcursoprenupcial.rcivil.cdmx.gob.mx/
  2. Llena tus datos: Completa cuidadosamente la información que se solicita en el formulario. Asegúrate de que todos los datos sean correctos.
  3. Mira el video informativo: Antes de responder las preguntas del curso, tanto tú como tu pareja deben ver el video que aparece en la plataforma. Es un requisito para continuar.
  4. Responde las preguntas: Una vez que hayan visto el video, responde las preguntas que forman parte del curso prenupcial.
  5. Finaliza el trámite: Cuando termines de responder, el sistema te mostrará un mensaje confirmando que tu solicitud fue registrada con éxito. Podrás descargar un comprobante, pero recuerda que ese documento no es la constancia oficial.
  6. Descarga tu constancia: Ingresa a tu bandeja de solicitudes en el mismo sitio web. Busca la opción para descargar la “Constancia de asistencia al curso prenupcial”. Este es el documento oficial que deberás presentar.

Si sigues estos pasos, obtendrás la constancia que necesitas para continuar con tu trámite matrimonial en la Ciudad de México.

