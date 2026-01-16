México

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El hijo de Verónica Castro podría cantar estos temas en su regreso a los escenarios de la CDMX

Guardar
El concierto de Cristian Castro
El concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional se perfila como uno de los éxitos del año.

La reaparición de Cristian Castro en el Auditorio Nacional ya tiene fecha y ha despertado una gran expectativa entre quienes siguen su carrera. El artista mexicano confirmó dos funciones en este recinto de Ciudad de México como parte de su nueva gira, Desde el Corazón Tour 2026, programadas para el martes 10 y el miércoles 11 de marzo.

El repertorio promete un repaso por los temas que consolidaron a Castro como una de las voces más reconocidas del pop latino. La organización detalló que el cantante interpretará los éxitos que, a lo largo de décadas, lo ubicaron entre los preferidos del público.

La vuelta de Cristian Castro al escenario del Auditorio Nacional marca, además, un reencuentro esperado con su audiencia local. La gira busca reconectar al músico con las emociones de quienes lo han acompañado desde sus primeros discos.

¿Qué canciones cantará Cristian Castro?

El cantante de "Azul" planea
El cantante de "Azul" planea dos presentaciones en el icónico recinto (redes)

Hasta ahora, el setlist oficial es todo un misterio; sin embargo, estas son las canciones que el cantante ha interpretado en sus recientes conciertos alrededor del mundo:

1. Lloviendo estrellas (con Pablito Pesadilla) (Remix)

2. Cuando me miras así

3. Gallito feliz

4. Es mejor así

5. No puedo arrancarte de mí

6. Lloran las rosas

7. Amor

8. Así era ella

9. Ángel / Agua nueva / Después de ti ¿Qué?

10. Solo (Versión cumbia)

11. Si me ves llorar por ti (con Natalino) (Acústico)

12. Mírame (cover de Natalino) (con Natalino) (Acústico)

13. Te llamé / Simplemente tú / Lo mejor de mí / No hace falta / Yo quería

14. No podrás

15. Si me dejas ahora / Lo que no fue no será / Volcán / Gavilán o paloma / Lo pasado pasado / Amar y querer / La nave del olvido (cover de José José)

16. Ya no pienso en ti (cover de José José) (Instrumental)

17. Ritual

18. Vuélveme a querer / Mañana mañana / Nunca voy a olvidarte

19. Mi vida sin tu amor / Por amarte así / Volver a amar

20. Azul

¿Y cuánto cuestan los boletos?

} Fotos. Costa 21
} Fotos. Costa 21

PREFERENTE A: $4,670

PREFERENTE B: $4,085

PREFERENTE C: $3,800

PREFERENTE D: $3,510

LUNETA A: $2,574

LUNETA B: $2,225

LUNETA C: $1,990

BALCÓN A: $3,275

BALCÓN B: $3,040

BALCÓN C: $2,810

PRIMER PISO A: $1,755

PRIMER PISO B: $1,580

PRIMER PISO C: $1,465

PRIMER PISO D: $1,345

SEGUNDO PISO A: $1,160

SEGUNDO PISO B: $1,055

SEGUNDO PISO C: $880

SEGUNDO PISO D: $760

DISCAP: $1,755

Temas Relacionados

Cristian CastroAuditorio Nacionalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

El máximo tribunal determinó que esa versión de la certificación es suficiente para ejercer una profesión en el país

Suprema Corte determina que la

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario en predio de Refugio Franciscano

Diversas versiones aseguraban que las autoridades habían autorizado construcciones en Cuajimalpa

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Marco Rubio y Juan Ramón

¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

El uso de una fina capa ayuda a conservar la humedad y previene la descamación durante el invierno

¿Por qué se recomienda usar

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Galilea Montijo lanza advertencia al nuevo novio de Andrea Legarreta durante el programa Hoy

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje