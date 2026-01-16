Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

La reaparición de Cristian Castro en el Auditorio Nacional ya tiene fecha y ha despertado una gran expectativa entre quienes siguen su carrera. El artista mexicano confirmó dos funciones en este recinto de Ciudad de México como parte de su nueva gira, Desde el Corazón Tour 2026, programadas para el martes 10 y el miércoles 11 de marzo.
El repertorio promete un repaso por los temas que consolidaron a Castro como una de las voces más reconocidas del pop latino. La organización detalló que el cantante interpretará los éxitos que, a lo largo de décadas, lo ubicaron entre los preferidos del público.
La vuelta de Cristian Castro al escenario del Auditorio Nacional marca, además, un reencuentro esperado con su audiencia local. La gira busca reconectar al músico con las emociones de quienes lo han acompañado desde sus primeros discos.
¿Qué canciones cantará Cristian Castro?
Hasta ahora, el setlist oficial es todo un misterio; sin embargo, estas son las canciones que el cantante ha interpretado en sus recientes conciertos alrededor del mundo:
1. Lloviendo estrellas (con Pablito Pesadilla) (Remix)
2. Cuando me miras así
3. Gallito feliz
4. Es mejor así
5. No puedo arrancarte de mí
6. Lloran las rosas
7. Amor
8. Así era ella
9. Ángel / Agua nueva / Después de ti ¿Qué?
10. Solo (Versión cumbia)
11. Si me ves llorar por ti (con Natalino) (Acústico)
12. Mírame (cover de Natalino) (con Natalino) (Acústico)
13. Te llamé / Simplemente tú / Lo mejor de mí / No hace falta / Yo quería
14. No podrás
15. Si me dejas ahora / Lo que no fue no será / Volcán / Gavilán o paloma / Lo pasado pasado / Amar y querer / La nave del olvido (cover de José José)
16. Ya no pienso en ti (cover de José José) (Instrumental)
17. Ritual
18. Vuélveme a querer / Mañana mañana / Nunca voy a olvidarte
19. Mi vida sin tu amor / Por amarte así / Volver a amar
20. Azul
¿Y cuánto cuestan los boletos?
PREFERENTE A: $4,670
PREFERENTE B: $4,085
PREFERENTE C: $3,800
PREFERENTE D: $3,510
LUNETA A: $2,574
LUNETA B: $2,225
LUNETA C: $1,990
BALCÓN A: $3,275
BALCÓN B: $3,040
BALCÓN C: $2,810
PRIMER PISO A: $1,755
PRIMER PISO B: $1,580
PRIMER PISO C: $1,465
PRIMER PISO D: $1,345
SEGUNDO PISO A: $1,160
SEGUNDO PISO B: $1,055
SEGUNDO PISO C: $880
SEGUNDO PISO D: $760
DISCAP: $1,755