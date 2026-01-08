México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: choque en caseta de Tepotzotlán, hay reducción de carriles

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

12:58 hsHoy

Tráiler robado se impacta contra caseta de Tepotzotlán tras persecución; delincuentes huyen

El operador fue localizado amarrado dentro del camarote; la carga de sandías quedó esparcida sobre la autopista México-Querétaro

Choque Caseta Tepotzotlán
Choque Caseta Tepotzotlán

Un tráiler de doble semirremolque que había sido robado durante la madrugada de este jueves protagonizó un aparatoso accidente al impactarse contra una cabina de cobro en la plaza de peaje de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. El percance ocurrió luego de que los presuntos delincuentes que lo tripulaban intentaran huir de elementos de la Guardia Nacional, quienes detectaron la situación irregular de la pesada unidad.

12:41 hsHoy

Capufe informó que por choque de tráiler en la caseta de cobro Tepotzotlán, dirección CDMX, hay reducción de carriles. El personal realiza maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

choque Caseta Tepotzotlán Edomex tráiler
choque Caseta Tepotzotlán Edomex tráiler

