Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 8 de enero: choque en caseta de Tepotzotlán, hay reducción de carriles

Un tráiler de doble semirremolque que había sido robado durante la madrugada de este jueves protagonizó un aparatoso accidente al impactarse contra una cabina de cobro en la plaza de peaje de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. El percance ocurrió luego de que los presuntos delincuentes que lo tripulaban intentaran huir de elementos de la Guardia Nacional, quienes detectaron la situación irregular de la pesada unidad.
Capufe informó que por choque de tráiler en la caseta de cobro Tepotzotlán, dirección CDMX, hay reducción de carriles. El personal realiza maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.