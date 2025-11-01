Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 1 de noviembre de 2025

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, no correr ni empujar, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos . Si se está en interiores, lo más seguro es colocarse bajo una mesa resistente o junto a muros estructurales. Tras el movimiento, se debe evacuar con precaución , revisar posibles daños y mantenerse informado por fuentes oficiales como el Servicio Sismológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La prevención y la calma son clave para reducir riesgos.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra sobre cinco placas tectónicas: la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, del Caribe y de Rivera. El choque y desplazamiento de estas placas provocan movimientos telúricos , especialmente en la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco, así como en el centro del país.

Últimas noticias

Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 1 de noviembre Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Cuáles son los horarios del Metro CDMX este 1 y 2 de noviembre Este sistema de transporte es una gran opción de movilidad para usuarios que buscan desplazarse hacia cementerios y eventos culturales

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 31 de octubre Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris del 31 de octubre El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy