Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 1 de noviembre de 2025

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación geográfica. El territorio se encuentra sobre cinco placas tectónicas: la Norteamericana, del Pacífico, de Cocos, del Caribe y de Rivera. El choque y desplazamiento de estas placas provocan movimientos telúricos, especialmente en la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco, así como en el centro del país.
Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, no correr ni empujar, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos. Si se está en interiores, lo más seguro es colocarse bajo una mesa resistente o junto a muros estructurales. Tras el movimiento, se debe evacuar con precaución, revisar posibles daños y mantenerse informado por fuentes oficiales como el Servicio Sismológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La prevención y la calma son clave para reducir riesgos.