México

Así avanza la tormenta Sonia, ¿cuándo termina la temporada de huracanes en México?

En el Caribe, Melissa se mantiene como Huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
La temporada de huracanes inició
La temporada de huracanes inició el 15 de mayo en el Pacífico. REUTERS/Damian Sanchez

El centro de la tormenta tropical Sonia se localiza a 1,450 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros pro hora, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 6 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

En el Caribe, Melissa se mantiene como Huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson cerca de Jamaica.

El sistema no representa riesgo para costas nacionales, apuntó el SMN.

La tormenta tropical sonia se
La tormenta tropical sonia se debilita a medida que se adentra en el Pacífico central. FOTO: SMN Conagua

Después de que septiembre mostró una fuerte actividad ciclónica, en las dos cuencas la frecuencia de los sistemas ha disminuido, sin embargo, el promedio histórico señala que la temporada de huracanes concluye a finales de noviembre, por lo tanto, aún hay margen para otros eventos ciclónicos.

Los pronósticos del SMN estimaron un rango de 16 a 20 ciclones en el Pacífico y hasta este 26 de octubre se han formado 18. En el caso del Atlántico, se esperaban entre 13 y 17 sistemas, de los cuales se han registrado 13.

La ocurrencia de huracanes en noviembre es poco frecuente, ya que la temporada oficial en el Atlántico termina el 30 de noviembre, y en el Pacífico suele finalizar a mediados de ese mes. Ejemplos incluyen el huracán Sandra en 2015 y el huracán Kenneth en 2011, ambos en el Pacífico.

Este será el clima en México para el lunes 27 de octubre

La aproximación de un nuevo frente frío al noroeste y norte de México durante la tarde y noche provocará rachas de viento de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibilidad de tolvaneras.

El pronóstico también indica que canales de baja presión en el interior y sureste del país, junto con el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generarán lluvias y chubascos dispersos en regiones del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste, así como en la península de Yucatán. Se prevén lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Tabasco y Campeche.

38 municipios de Puebla se vieron afectados por las fuertes lluvias de los últimos días Crédito: Redes Sociales

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país mantendrá baja probabilidad de lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente, además de favorecer un incremento de las temperaturas vespertinas en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente del territorio nacional.

Temas Relacionados

Tormenta tropical SoniaConaguaSMNClimaHuracán Melissamexico-noticias

Más Noticias

Esta semana el Senado definirá el rumbo del paquete económico: se discutirán las minutas de la Ley de Ingresos, Código Fiscal, Ley Federal de Derechos y el IEPS

La agenda semanal de la Cámara Alta incluye una Sesión Solemne para conmemorar el 80 aniversario de la ONU

Esta semana el Senado definirá

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

Las consecuencias de la nominación y traición se verán reflejadas en este día

La Granja VIP en VIVO:

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Fórmula 1: en qué posición

Asesinan en Durango al periodista Miguel Ángel Beltrán

Su cuerpo fue hallado junto con un mensaje amenazante

Asesinan en Durango al periodista

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Personal de la SSC dialogó con el hombre para que no se acercara a las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez

Gran Premio de México: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran media tonelada de marihuana

Aseguran media tonelada de marihuana en bolsas de basura en Jalisco

FGR “arrebata” inmueble a Los Chapitos, era usado para secuestros y vale más de 4 millones de pesos

Infancia mexicana, blanco del narcotráfico: entre manipulación y violencia

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO:

La Granja VIP en VIVO: sigue la noche de eliminación hoy 26 de octubre

Los Acosta anuncian show en Arena CDMX: fecha y precios para “El Tour Que Hará Histeria”

Muere Alicia Bonet, protagonista de ‘Hasta el viento tiene miedo’, clásico de terror mexicano

Cazzu llama descarado a Nodal por afirmar que cumple con sus obligaciones con Inti y amenaza con exponer sus mentiras

Por qué Guillermo del Toro tardó 30 años en llevar su versión de “Frankenstein” al cine

DEPORTES

Gran Premio de México: así

Gran Premio de México: así retiraron a un vendedor ambulante en silla de ruedas al exterior del Metro CDMX

Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 en fotos: así fue la victoria de Lando Norris

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 Fórmula 1, Charles Leclerc queda en segundo y Verstappen en tercero

Chivas golea a Atlas en el Clásico Tapatío y los memes no perdonan a los Zorros

Marcelo Ebrard recuerda con nostalgia a Checo Pérez en el GP de México: “El próximo año vamos con todo”