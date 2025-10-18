Tormenta tropical Sonia se acerca al Pacífico mexicano

En esta imagen satelital divulgada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la tormenta tropical Priscilla se forma el 5 de octubre de 2025 en el Pacífico oriental, frente a las costas de México. (NOAA vía AP)

La tormenta tropical Sonia amenaza con impactar el Pacífico mexicano luego de varios días en los que una zona de baja presión ha evolucionado frente a las costas del sur del país, generando aumento de lluvias y oleaje en la región.

El sistema, identificado inicialmente como la perturbación 91E en el Golfo de Tehuantepec, mantiene potencial para convertirse en ciclón tropical este fin de semana, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Actualmente, la zona de baja presión se encuentra a unos 400 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, con probabilidades que superan el 50 por ciento para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

El pronóstico indica que Sonia podría tomar rumbo noroeste u oeste-noroeste, paralelamente a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, sin un impacto directo en tierra por el momento. Aun así, su cercanía provocará lluvias intensas en estos estados y el resto de la mitad centro-sur del país, así como oleaje elevado en varias zonas costeras.

Pronóstico para el 17 y 18 de octubre. Foto: SMN

El pronóstico durante esta noche y la madrugada de mañana se encuentra de esta manera:

Pacífico Sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero)

Lluvias: Se esperan lluvias intensas en Chiapas (Sierra y Soconusco), muy fuertes en Guerrero (centro, este y costa) y Oaxaca (oeste y costa).

Oleaje: Elevado en costas de Oaxaca y Guerrero (1.5 a 2.5 m).

Temperaturas: Máximas de 35 a 40 °C en Oaxaca.

Viento: Rachas de 30 a 50 km/h.

Península de Yucatán (Quintana Roo, Campeche, Yucatán)

Lluvias: Fuertes en Quintana Roo (este y noreste), chubascos en Campeche (suroeste) y Yucatán (centro y este).

Temperaturas: Máximas de 35 a 40 °C.

Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en costas y zonas de Campeche y Yucatán.

Valle de México (CDMX, Estado de México)

Lluvias: Chubascos en CDMX, fuertes en el sur del Estado de México.

Temperaturas: CDMX, mínima de 12-14 °C y máxima de 23-25 °C; Toluca, mínima de 8-10 °C y máxima de 20-22 °C.

Viento: Rachas de hasta 40 km/h.

Pacífico Centro (Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima)

Lluvias: Fuertes en Michoacán (centro y costa), chubascos en Nayarit, Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Temperaturas: Máximas de 30 a 35 °C.

Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en costas de Jalisco.

Pacífico Norte (Sinaloa, Sonora)

Lluvias: Sin lluvias.

Temperaturas: Sinaloa, máxima de 35 a 40 °C.

Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en costas de Sinaloa.

Península de Baja California

Lluvias: No se esperan lluvias.

Temperaturas: Frías en zonas serranas por la mañana.

Viento: Rachas de hasta 35 km/h.

Golfo de México (Veracruz, Tabasco, Tamaulipas)

Lluvias: Chubascos en Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca) y Tabasco (oeste y sur); lluvias aisladas en regiones altas de Veracruz y Tamaulipas.

Temperaturas: Tabasco, máxima de 35 a 40 °C.

Viento: Rachas de hasta 35 km/h.

Norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes)

Lluvias: Chubascos en Durango (oeste y sur), lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, sin lluvia en Chihuahua y Aguascalientes.

Temperaturas: Mínimas de -5 a 0 °C con posibles heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Viento: Rachas de 30 a 50 km/h.

Centro (Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato)

Lluvias: Fuertes en Morelos y en Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca); chubascos en Tlaxcala (centro, este y sur), lluvias aisladas en Hidalgo; sin lluvia en Querétaro y Guanajuato.

Temperaturas: Mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Viento: Rachas de 10 a 25 km/h.

Advertencias: Lluvias fuertes a intensas podrían causar inundaciones, encharcamientos, deslaves y reducción de visibilidad.