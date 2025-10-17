México

Temblor hoy 17 de octubre en México: Se registra sismo de 4.6 en Guerrero y se percibe en CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Por Miguel FloresyCinthia Salvador

En pocas líneas:

    13:40 hsHoy

    Este viernes se registró un microsismo que pudo percibirse en varias partes de la Ciudad de México. De acuerdo con SkyAlert, el epicentro fue en Guerrero y fue de intensidad “débil”.

    El sismológico nacional dio a conocer que el epicentro del sismo fue a 71 km al sur de San Marcos, Guerrero, y tuvo una intensidad de 4.6.

    13:43 hsHoy

    El sismológico nacional dio a conocer que este viernes, a las 6:43, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 39 km al suroeste de Coalcoman, Michoacán, con una latitud de 18.47 y una longitud de -103.34, así como una profundidad 47 km.

    Temblor en Michoacán hoy: se registra sismo de 4.0 en Coalcomán

    El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

    Por Infobae Noticias

    La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Coalcomán. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Coalcomán ubicado en Michoacán.

    11:48 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

