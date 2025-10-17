Temblor hoy 17 de octubre en México: Se registra sismo de 4.6 en Guerrero y se percibe en CDMX

Este viernes se registró un microsismo que pudo percibirse en varias partes de la Ciudad de México. De acuerdo con SkyAlert, el epicentro fue en Guerrero y fue de intensidad “débil”.
El sismológico nacional dio a conocer que el epicentro del sismo fue a 71 km al sur de San Marcos, Guerrero, y tuvo una intensidad de 4.6.
El sismológico nacional dio a conocer que este viernes, a las 6:43, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 39 km al suroeste de Coalcoman, Michoacán, con una latitud de 18.47 y una longitud de -103.34, así como una profundidad 47 km.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Coalcomán ubicado en Michoacán.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.