México

Yaca, la fruta rica en potasio y magnesio que regula el azúcar en sangre 

Conocida por su tamaño y sabor complejo, se cultiva cada vez más en regiones cálidas mexicanas

Por Jazmín González

Guardar
La yaca, también conocida como
La yaca, también conocida como jackfruit, es una fruta exótica originaria del sureste asiático con múltiples beneficios para la salud. Crédito: Alex Popovkin/wikimedia

La yaca, considerada una fruta exótica difícil de conseguir, es uno de los alimentos naturales que más ha sorprendido por sus diversos aportes a la salud.

También conocida como jackfruit, es originaria del sureste asiático y destaca tanto por su tamaño como por su versatilidad en la cocina. Además, es famosa por ser el fruto más grande que crece en árboles.

En los últimos años, ha cobrado protagonismo especialmente en el mundo vegetariano y vegano, ya que su textura se asemeja a la de la carne desmenuzada, lo que permite usarla en lugar del pollo o cerdo en distintos platos.

Dentro de sus características principales se encuentra que puede medir hasta 1 metro de largo y pesar cerca de 55 kilos. Pertenece a la familia de las moráceas, la misma que agrupa a especies como el higo y la mora.

El sabor de la yaca
El sabor de la yaca combina matices de piña, guanábana, plátano, mango, naranja, papaya y melón, lo que la hace atractiva para chefs y consumidores. (Pixbay)

En lo que respecta a su sabor, cuenta con una variedad de matices, por lo que resulta difícil de precisar. En su perfil se encuentran reminiscencias de piña, guanábana, plátano, mango, naranja, papaya y melón, pero esa misma complejidad gustativa ha despertado el interés de consumidores y chefs.

Los principales beneficios de la yaca son:

  1. Alto contenido de fibra: favorece la digestión y la salud intestinal, lo que quiere decir que contribuye a la prevención del estreñimiento y al equilibrio de la microbiota.
  2. Rica en antioxidantes: su alto contenido en vitamina C fortalece el sistema inmune y combate radicales libres.
  3. Fuente de energía natural: contiene carbohidratos complejos que aportan energía sostenida. Incluso puede ser un gran aliado para los deportistas, ya que ayuda a la recuperación muscular y potencia el rendimiento físico.
  4. Bajo índice glucémico: lo que significa que es apta para personas interesadas en mantener niveles de glucosa estables.
  5. Aporta minerales esenciales: entre ellos potasio, magnesio y hierro, que están presentes principalmente en las semillas y son fundamentales para el buen funcionamiento muscular y nervioso.
Entre sus beneficios, la yaca
Entre sus beneficios, la yaca aporta fibra, antioxidantes, energía natural, bajo índice glucémico y minerales esenciales como potasio, magnesio e hierro.

¿Dónde se encuentra la yaca en México?

La yaca ha encontrado en México un ambiente ideal para prosperar, especialmente en regiones con clima cálido y húmedo similares a su lugar de origen en Asia.

En la República Mexicana, se cultiva y se comercializa cada vez más debido a su valor nutricional y a su versatilidad culinaria. Principalmente, se encuentra en estados como: Nayarit, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Colima.

Suele encontrarse durante su temporada de cosecha, especialmente en primavera y verano, pero en algunos lugares se puede ver su pulpa, ya sea fresca o envasada.

Temas Relacionados

YacaJackfruitAlimentación saludableFruta exóticaBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Néstor Lorenzo también destacó la capacidad y experiencia que tiene Javier Aguirre

DT de Colombia destaca el

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

El exjugador de Chivas, Atlas, Cruz Azul y la selección mexicana fue acusado de abuso sexual infantil agravado

Vinculan a proceso a Omar

Beca Rita Cetina 2025: cuándo reciben el pago los beneficiarios de apellido con letra M durante este octubre

Esta beca es de al menos mil 900 pesos por familia más 700 pesos por cada estudiante que sea parte de ella

Beca Rita Cetina 2025: cuándo

El Galeón Marigalante se hundió en Puerto Vallarta: autoridades investigan las causas

Autoridades de Protección Civil de Jalisco confirmaron que no hubo víctimas durante el incidente

El Galeón Marigalante se hundió

Resultados Sorteo Superior 2860 Lotería Nacional 10 de octubre 2025: premio de 17 millones de pesos

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Resultados Sorteo Superior 2860 Lotería
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a tercer implicado en

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Prime Video México: Estas son

Prime Video México: Estas son las mejores series para ver hoy

Estas son las películas que están de moda en Prime Video México este día

Ranking Netflix: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Las series más vistas en Netflix México para pasar horas frente a la pantalla

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy? Estas son las hipótesis

DEPORTES

DT de Colombia destaca el

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empata en Surinam y se ve lejos del Mundial del 2026