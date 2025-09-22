México

¿Cuáles son los beneficios del jugo de betabel en ayunas?

Esta bebida puede contribuir a mejorar la salud, es importante saber en qué momento beberlo

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal beneficio de consumir líquidos o alimentos en ayunas es que el cuerpo puede absorber los nutrientes de manera más eficiente debido a que el sistema digestivo está vacío. Sin embargo, este efecto depende de cada organismo y de la condición general de salud.

El momento de consumo puede adaptarse a las preferencias personales o necesidades específicas, como aprovechar sus efectos energizantes antes de una actividad física. Consultar con un profesional de la salud ayuda a determinar el momento más adecuado para cada persona según sus objetivos.

El consumo de jugo de betabel se ha consolidado como una estrategia respaldada por la ciencia para quienes buscan potenciar su rendimiento físico. Diversos estudios han identificado que los efectos de este vegetal no se limitan únicamente al ámbito deportivo, sino que también aportan beneficios significativos a la salud general.

Investigaciones publicadas en el International Journal of Innovative Research in Engineering & Management y en Frontiers in Nutrition han señalado que el betabel destaca por su elevado contenido de nitratos, compuestos que el organismo convierte en óxido nítrico. Este proceso resulta fundamental, ya que el óxido nítrico actúa relajando los vasos sanguíneos, lo que facilita un mayor flujo de sangre rica en oxígeno hacia los músculos. Como consecuencia, quienes consumen jugo de betabel antes de entrenar experimentan una mejora en la oxigenación muscular, lo que se traduce en un aumento de la resistencia y la capacidad para realizar repeticiones durante ejercicios de fuerza.

El mecanismo de acción del jugo de betabel en el cuerpo humano se explica a través de varias etapas. En primer lugar, los nitratos presentes en el vegetal se transforman en óxido nítrico, una molécula esencial para la producción de energía. Este compuesto relaja los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con mayor facilidad y transporte oxígeno de manera más eficiente a los músculos.

De este modo, se optimiza la resistencia muscular y se acelera la recuperación tras actividades físicas intensas, ya que el jugo de betabel contribuye a reducir tanto el dolor como la inflamación post-ejercicio. Además, se ha observado que su consumo puede incrementar la fuerza y la capacidad de realizar repeticiones en entrenamientos de resistencia.

La integración del betabel en la dieta debe considerarse como parte de un enfoque integral para mejorar el rendimiento físico y la salud. Tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan mantener una alimentación equilibrada, priorizando frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales

