México

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de papaya con avena

Este batido es ideal para quienes necesitan una dosis extra de fibra en su dieta

Por Abigail Gómez

Guardar
Su consumo es ideal para
Su consumo es ideal para incluir en el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los licuados son preparaciones ideales que permiten combinar y potenciar las propiedades de diferentes alimentos para así obtener diferentes beneficios que o nutrientes que ayuden a mejorar nuestra salud.

En este sentido, si eres una persona que suele sufrir problemas de estreñimiento y otros males digestivos, tenemos la opción ideal para ti.

Se trata de un licuado de papaya con avena, el cual reúne las propiedades y nutrientes necesarios para mejorar en gran medida la salud intestinal, además de brindar muchos otros beneficios, sobre los cuales te contamos a continuación.

El licuado de avena con
El licuado de avena con papaya es una bebida nutritiva que combina la dulzura tropical de la papaya fresca con la fibra saludable de la avena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de papaya con avena

Como mencionamos, el licuado de papaya con avena es una bebida popular en varios países de América Latina, conocida por sus posibles beneficios para la salud.

A continuación, se presentan algunas propiedades que suelen asociarse a esta combinación:

1. Mejora de la digestión: La papaya contiene papaína, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. Además, tanto la papaya como la avena aportan fibra, lo que puede favorecer el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento.

2. Aporte de fibra y saciedad: La avena es rica en fibra soluble, que ayuda a mantener la sensación de saciedad por más tiempo y puede contribuir al control del apetito. Esto puede resultar útil para quienes buscan regular su peso corporal.

3. Apoyo al sistema inmunológico: La papaya contiene vitamina C y antioxidantes que pueden contribuir a fortalecer el sistema inmunológico y proteger las células frente al daño oxidativo.

4. Salud cardiovascular: La fibra de la avena puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”), mientras que la papaya aporta potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.

5. Control de los niveles de glucosa: La avena tiene un bajo índice glucémico y puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo cual es relevante para personas que buscan prevenir o controlar la diabetes tipo 2.

6. Propiedades antiinflamatorias: Ambos ingredientes contienen compuestos que pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

7. Fuente de nutrientes claves: La papaya aporta vitamina A, folatos y otros micronutrientes. La avena contiene vitaminas del grupo B, minerales como el magnesio y proteínas vegetales.

Además de ayudar a mejorar
Además de ayudar a mejorar la digestión, este batido puede ayudar a reducir los niveles de colesterol "malo" en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un licuado de papaya con avena

Ingredientes

  • 1 taza de papaya madura, cortada en cubos
  • 2 cucharadas de avena en hojuelas
  • 1 vaso (250 ml) de leche (puede ser leche entera, descremada o vegetal)
  • 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional, al gusto)
  • Hielo al gusto (opcional)

    • Preparación

  • Coloca los cubos de papaya en la licuadora.
  • Añade la avena y la leche.
  • Agrega miel o azúcar si deseas endulzar el licuado.
  • Incorpora hielo, si prefieres una bebida más fría.
  • Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  • Sirve de inmediato.

    • - (Imagen Ilustrativa Infobae)
    - (Imagen Ilustrativa Infobae)

    Este batido puede consumirse en el desayuno o como parte de una merienda; sin embargo, recuerda que los beneficios pueden variar según la persona, sus condiciones de salud y la dieta general.

    Ante cualquier condición médica, lo adecuado es consultar con un profesional de la salud.

    Temas Relacionados

    licuadospropiedades curativasavenamexico-noticias

    Más Noticias

    Kenia López destaca pluralidad en México tras invitación al Desfile Militar

    El Poder Legislativo regresa al Desfile Cívico Militar tras tres años de ausencia, reafirmando su papel en la República

    Kenia López destaca pluralidad en

    Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

    La actriz española retoma su carrera internacional como protagonista de la comedia italiana ‘Scuola di seduzione’

    Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’,

    Elaine Haro habría reaccionado al rechazo de Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos 3

    La actriz se convirtió en la séptima eliminada del reality show 24/7 generando reacciones divididas entre el público

    Elaine Haro habría reaccionado al

    Presidente municipal de Ciudad Madero en Tamaulipas confunde los nombres durante el Grito de Independencia

    En Ciudad Madero, Tamaulipas, el presidente municipal Erasmo González cometió un error al nombrar incorrectamente a uno de los héroes nacionales

    Presidente municipal de Ciudad Madero

    “A coger gachupines”, así fueron las horas antes del Grito de Dolores

    Miguel Hidalgo, cura del pueblo, dio una arenga que marca el inicio de la Independencia de México

    “A coger gachupines”, así fueron
    MÁS NOTICIAS

    NARCO

    Procesan por segunda ocasión a

    Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

    Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

    De joven narco a planear una masacre: Él es “El Irving”, líder de La Unión Tepito que dominaba las drogas en CDMX

    Fosa clandestina en Guanajuato: 17 cuerpos hallados, familias en vilo y la presión de los colectivos que exigen respuestas

    Caen 2 presuntos traficantes en CDMX con más de 100 dosis de droga, una persona es extranjera

    ENTRETENIMIENTO

    Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’,

    Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

    Elaine Haro habría reaccionado al rechazo de Ninel Conde tras su salida de La Casa de los Famosos 3

    Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia no ha mostrado interés por saber de su nieto: “Ni una sola vez me ha preguntado”

    La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 16 de septiembre: sigue la tarde de los habitantes

    Viajes de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos 3 fueron patrocinados por su esposa, asegura Sergio Mayer

    DEPORTES

    “Te amamos con toda el

    “Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

    Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford

    ¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?

    Chivas vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX?

    Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”