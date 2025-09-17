Su consumo es ideal para incluir en el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los licuados son preparaciones ideales que permiten combinar y potenciar las propiedades de diferentes alimentos para así obtener diferentes beneficios que o nutrientes que ayuden a mejorar nuestra salud.

En este sentido, si eres una persona que suele sufrir problemas de estreñimiento y otros males digestivos, tenemos la opción ideal para ti.

Se trata de un licuado de papaya con avena, el cual reúne las propiedades y nutrientes necesarios para mejorar en gran medida la salud intestinal, además de brindar muchos otros beneficios, sobre los cuales te contamos a continuación.

El licuado de avena con papaya es una bebida nutritiva que combina la dulzura tropical de la papaya fresca con la fibra saludable de la avena - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de papaya con avena

Como mencionamos, el licuado de papaya con avena es una bebida popular en varios países de América Latina, conocida por sus posibles beneficios para la salud.

A continuación, se presentan algunas propiedades que suelen asociarse a esta combinación:

1. Mejora de la digestión: La papaya contiene papaína, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas y facilita la digestión. Además, tanto la papaya como la avena aportan fibra, lo que puede favorecer el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento.

2. Aporte de fibra y saciedad: La avena es rica en fibra soluble, que ayuda a mantener la sensación de saciedad por más tiempo y puede contribuir al control del apetito. Esto puede resultar útil para quienes buscan regular su peso corporal.

3. Apoyo al sistema inmunológico: La papaya contiene vitamina C y antioxidantes que pueden contribuir a fortalecer el sistema inmunológico y proteger las células frente al daño oxidativo.

4. Salud cardiovascular: La fibra de la avena puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”), mientras que la papaya aporta potasio, un mineral que contribuye a regular la presión arterial.

5. Control de los niveles de glucosa: La avena tiene un bajo índice glucémico y puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo cual es relevante para personas que buscan prevenir o controlar la diabetes tipo 2.

6. Propiedades antiinflamatorias: Ambos ingredientes contienen compuestos que pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios en el organismo.

7. Fuente de nutrientes claves: La papaya aporta vitamina A, folatos y otros micronutrientes. La avena contiene vitaminas del grupo B, minerales como el magnesio y proteínas vegetales.

Además de ayudar a mejorar la digestión, este batido puede ayudar a reducir los niveles de colesterol "malo" en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un licuado de papaya con avena

Ingredientes

1 taza de papaya madura, cortada en cubos

2 cucharadas de avena en hojuelas

1 vaso (250 ml) de leche (puede ser leche entera, descremada o vegetal)

1 cucharadita de miel o azúcar (opcional, al gusto)

Hielo al gusto (opcional)

Preparación

Coloca los cubos de papaya en la licuadora.

Añade la avena y la leche.

Agrega miel o azúcar si deseas endulzar el licuado.

Incorpora hielo, si prefieres una bebida más fría.

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.

Sirve de inmediato.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este batido puede consumirse en el desayuno o como parte de una merienda; sin embargo, recuerda que los beneficios pueden variar según la persona, sus condiciones de salud y la dieta general.

Ante cualquier condición médica, lo adecuado es consultar con un profesional de la salud.