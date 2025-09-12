La mañanera de hoy 12 de septiembre | No tenemos nada contra China, implementar aranceles del 50% es para fortalecer nuestra economía: Sheinbaum

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegará el 18 de septiembre, estará todo el día en Palacio Nacional, daremos una conferencia conjunta, informó la presidenta.
Hablaremos de las diferentes vertientes de la relación comercial, explicó.
No han terminado las detenciones, sigue su curso la investigación, aclaró la mandataria respecto al huachicol fiscal.
Recriminó que algunos medios de comunicación no toman en cuenta lo que hace el gobierno, somos los principales interesados en erradicar la corrupción.
La presidenta mando decir a los connacionales que tengan precaución al celebrar el Grito de Independencia, por las condiciones que se viven en Estados Unidos en contra de ellos.
Se le advirtió al gobierno de allá sobre los festejos, pero no han respondido, destacó.
No se trata de medidas coercitivas, respondió la mandataria luego de que el gobierno de China respecto a la propuesta de México de incrementarle los aranceles 50%, no son contra un país en particular ni mucho menos, son decisiones que se toman para todos aquellos países con los que no se tienen acuerdos comerciales de libre comercio.
No estamos violando ninguna norma internacional, hay muchos países en esta condición, es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía.
Ya habíamos hablado con el gobierno chino y con el embajador, hubo pláticas sobre el asunto.
No es nada contra ningún país. Se trata de una decisión importante para fortalecer la economía del país, no son discriminatorias ni de coerción ni nada que ver con eso.
La presidenta descartó que vaya haber una caída en el intercambio comercial con ese país y otros, los aranceles no es para todo lo que producen, es para ciertos sectores.
Es importante que se sepa que no tenemos nada contra ellos, al contrario tenemos mucho respeto del trabajo que realizan y de cómo han promovido su desarrollo, pero son decisiones que es importante tomar. Siempre habrá diálogo con China.
Acerca del caso de la periodista Samara Martínez quien busca la aplicación de la eutanasia por una enfermedad que padece, la titular del Ejecutiva opinó que es importante que se debata y se discuta el tema, es importante que ante el sufrimiento se debata, recalcó.
El Paquete Presupuestal 20265 también considera ciencia y tecnología, deporte, cultura y otros rubros, por cierto estos últimos dos será menor al año pasado.
El anterior Poder Judicial solicitó un incremento presupuestal en 15%, pero si el el Nuevo Poder aplican una política de austeridad pues ya no será necesario hacerlo, porque en automático se ajustará, argumentó la presidenta.
Respecto al salario de Hugo López-Gatell percibirá 260 mil pesos mensuales, quien funge como ministro de salud ante la la OMS, indicó que el criterio que el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores, es el único lugar en donde se justifica, porque el costo de la vida fuera de México es mayor aquí; descartó que vaya a ganar esa cantidad.