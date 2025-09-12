La mañanera de hoy 12 de septiembre | No tenemos nada contra China, implementar aranceles del 50% es para fortalecer nuestra economía: Sheinbaum

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegará el 18 de septiembre, estará todo el día en Palacio Nacional, daremos una conferencia conjunta, informó la presidenta.

Recriminó que algunos medios de comunicación no toman en cuenta lo que hace el gobierno, somos los principales interesados en erradicar la corrupción.

No han terminado las detenciones, sigue su curso la investigación, aclaró la mandataria respecto al huachicol fiscal.

Se le advirtió al gobierno de allá sobre los festejos, pero no han respondido, destacó.

La presidenta mando decir a los connacionales que tengan precaución al celebrar el Grito de Independencia, por las condiciones que se viven en Estados Unidos en contra de ellos.

12:45 hs

En chino

No se trata de medidas coercitivas, respondió la mandataria luego de que el gobierno de China respecto a la propuesta de México de incrementarle los aranceles 50%, no son contra un país en particular ni mucho menos, son decisiones que se toman para todos aquellos países con los que no se tienen acuerdos comerciales de libre comercio.

No estamos violando ninguna norma internacional, hay muchos países en esta condición, es una decisión que se toma a partir del fortalecimiento de nuestra economía.

Ya habíamos hablado con el gobierno chino y con el embajador, hubo pláticas sobre el asunto.

No es nada contra ningún país. Se trata de una decisión importante para fortalecer la economía del país, no son discriminatorias ni de coerción ni nada que ver con eso.

La presidenta descartó que vaya haber una caída en el intercambio comercial con ese país y otros, los aranceles no es para todo lo que producen, es para ciertos sectores.