Su consumo puede aportar compuestos activos con propiedades medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flor de calabaza es la flor comestible de la planta de calabaza, perteneciente al género Cucurbita. Se identifica por sus pétalos grandes, de color amarillo o naranja, y su textura delicada.

Es un ingrediente tradicional en la cocina mexicana, donde se utiliza en sopas, guisos, quesadillas, ensaladas y otros platillos.

Además de su sabor suave y agradable, la flor de calabaza es valorada por su contenido de vitaminas (A y C), minerales como calcio, potasio y fósforo, y su bajo aporte calórico.

Sin embargo, pocas personas saben que sus beneficios también pueden obtenerse mediante el consumo de una infusión elaborada con esta planta, tal como te contamos a continuación.

La infusión de flor de calabaza es una bebida herbal con propiedades medicinales y tradición ancestral mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades curativas del té de flor de calabaza

El té de flor de calabaza es conocido principalmente por su valor nutritivo y su uso tradicional en la herbolaria mexicana. Sus propiedades curativas tradicionales y su composición química sugieren los siguientes beneficios:

Acción antioxidante : Contiene compuestos como carotenoides, vitamina C y flavonoides, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Aporte de vitaminas y minerales : Proporciona vitamina A, vitamina C, calcio, potasio y fósforo, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico, la salud ósea y del sistema nervioso.

Efecto diurético suave : Se utiliza de forma tradicional para favorecer la eliminación de líquidos del organismo.

Alivio digestivo : Puede ayudar a calmar malestares estomacales leves y favorecer la digestión por su suavidad y contenido vegetal.

Bajo contenido calórico: Es una bebida ligera que puede formar parte de dietas balanceadas sin aportar exceso de calorías.

Su consumo puede ayudar a fortalecer el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar té de flor de calabaza

Para preparar té de flor de calabaza se necesitan pocos ingredientes y pasos sencillos. Aquí tienes un método básico:

Ingredientes

10 a 15 flores de calabaza frescas o el equivalente seco (aproximadamente una taza)

1 litro de agua

Opcional: miel, limón o canela al gusto

Preparación

Lavar las flores: Retira los pistilos y enjuaga bien las flores bajo el chorro de agua para eliminar impurezas, insectos o residuos. Hervir el agua: Coloca el litro de agua en una olla y ponlo a calentar hasta que hierva. Agregar las flores: Incorpora las flores limpias al agua hirviendo. Infusionar: Reduce el fuego y deja reposar las flores en el agua caliente durante 5 a 10 minutos. Colar y servir: Cuela la infusión para retirar los restos de flor, sirve caliente y endulza con miel o añade unas gotas de limón si lo prefieres.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación ofrece una bebida suave, de sabor vegetal, que puede formar parte de una dieta equilibrada.