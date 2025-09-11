México

Este es el mejor remedio casero para tratar las picaduras de mosquito

Aunque estas picaduras no siempre representan un peligro grave, sus síntomas suelen generar mucha molestia

Por Jesús Tovar Sosa

El piquete de este animal
El piquete de este animal suele generar síntomas como comezón y enrojecimiento. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante los meses de clima lluvioso, el aumento de la actividad de los mosquitos suele traducirse en un incremento de molestias para la población. Las picaduras de estos insectos no solo provocan comezón y enrojecimiento, sino que, en ocasiones, pueden desencadenar reacciones alérgicas o facilitar la transmisión de enfermedades.

Frente a este escenario, muchas personas buscan alternativas naturales y accesibles para aliviar los síntomas, más allá de las cremas comerciales y los antihistamínicos de venta libre. Entre las opciones disponibles, el uso de bicarbonato de sodio mezclado con agua destaca como el remedio casero más eficaz y sencillo de preparar en el hogar.

El bicarbonato de sodio actúa como un compuesto alcalino capaz de neutralizar el pH de la piel, lo que contribuye a reducir la inflamación y a aliviar la sensación de picazón. Además, sus propiedades antisépticas, aunque leves, ayudan a prevenir infecciones en casos donde la piel ha sido rascada. Para utilizar este remedio, basta con mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta obtener una pasta.

Aunque esta picadura no representa
Aunque esta picadura no representa un problema de gravedad su presencia suele ser muy molesta por la picazón que produce. Foto: (iStock)

Esta mezcla se aplica directamente sobre la picadura y se deja actuar entre 10 y 15 minutos antes de enjuagar con agua tibia. El procedimiento puede repetirse dos o tres veces al día, siempre que no se observe irritación adicional en la zona tratada.

Existen otras alternativas naturales que también pueden proporcionar alivio. El aloe vera, gracias a su gel con propiedades antiinflamatorias y refrescantes, calma la piel irritada. El vinagre de manzana, utilizado de forma diluida, ayuda a equilibrar el pH y desinfectar la zona, aunque debe aplicarse con precaución para evitar irritaciones.

La miel ofrece beneficios antibacterianos y cicatrizantes, lo que contribuye a calmar la comezón y a prevenir infecciones. Las rodajas de pepino, por su efecto frío e hidratante, disminuyen la inflamación local. Por último, los aceites esenciales de lavanda o árbol de té, siempre diluidos en un aceite vegetal, pueden calmar la piel y reducir el riesgo de infecciones.

Los mosquitos anidan en lugares
Los mosquitos anidan en lugares como agua acumulada, por lo que la limpieza y la prevención son la principal medida de seguridad. Foto: (iStock)

Aunque la mayoría de las picaduras de mosquito no revisten gravedad, es fundamental consultar a un profesional de la salud si se presentan síntomas como hinchazón excesiva, fiebre, malestar general, dificultad para respirar, secreción o signos de infección —como pus, calor o dolor intenso—, o si las picaduras afectan zonas sensibles como los ojos o la boca.

En regiones donde circulan enfermedades como dengue, chikungunya o zika, resulta imprescindible vigilar cualquier síntoma adicional y evitar la automedicación.

La prevención sigue siendo la estrategia más eficaz para evitar las molestias asociadas a las picaduras de mosquito. El uso de repelente, prendas de manga larga, mosquiteros y la eliminación de acumulaciones de agua en el hogar constituyen medidas clave para reducir el riesgo de contacto con estos insectos.

