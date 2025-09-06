México

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

El artista mexicano fue tema de conversación por su supuesta estado físico de las últimas semanas

Por Alex Domínguez

Foto: Instagram/@oficialmijares
Foto: Instagram/@oficialmijares

Manuel Mijares, uno de los cantantes más reconocidos y queridos en México, respondió de manera directa a los rumores sobre su salud que circularon esta semana. Tras la difusión de versiones donde afirmaron que se vio obligado a bajar de peso por un supuesto riesgo de infarto, el artista publicó un video en redes sociales donde afirmó encontrarse en buen estado y mostró su entusiasmo previo a una presentación en Querétaro.

En los últimos días, el diario de TVNotas sorprendió al señalar que Manuel Mijares se vio obligado a adelgazar por motivos de salud, todo con la intención de “durar mucho más tiempo para sus hijos, que son lo que más ama en la vida”.

Y es que, el origen de la controversia se remonta a una publicación del 2 de septiembre del 2024, la cual informó que Mijares habría sido internado de urgencia debido a complicaciones cardíacas. Según la revista, este episodio lo llevó a modificar sus hábitos y a perder peso para priorizar su bienestar.

(IG: @oficialmijares)
(IG: @oficialmijares)

La noticia generó inquietud entre sus seguidores y motivó una rápida reacción tanto del propio cantante como de su círculo cercano.

Aunado a ello, amigos y colegas del intérprete, como Yuri y Emmanuel, confirmaron que Mijares se sometió recientemente a una operación; aunque sin mencionar mayores detalles. No obstante, ambos subrayaron que actualmente el artista se encuentra bien y no presenta malestar alguno, lo que contribuyó a disipar parte de la preocupación generada por la información inicial.

Para zanjar cualquier duda, Mijares recurrió a su cuenta de Instagram, donde compartió un video grabado durante los ensayos previos a su actuación en Querétaro. En las imágenes, el cantante aparece activo y sonriente, y se toma un momento para dirigirse a sus seguidores: “Estoy muy bien, feliz”, afirmó.

Mijares dio su concierto sin
Mijares dio su concierto sin mayor problema en Querétaro. (Instagram/Manuel Mijares)

El video lo muestra además corriendo sobre el escenario, evidenciando su energía y disposición para continuar con sus compromisos profesionales.

A través de este mensaje, el intérprete reiteró que no enfrenta ningún problema de salud y desmintió categóricamente los reportes que circularon en medios de espectáculos. En su comunicado, hizo un llamado a no difundir información falsa y subrayó que disfruta de un buen estado físico, invitando a sus seguidores a no dejarse llevar por rumores infundados.

(TikTok // Univision)
(TikTok // Univision)

Con su aparición pública y declaraciones, el interprete de “Me acordaré de ti” dejó claro que su estado de salud es bueno y que continúa con sus actividades artísticas sin contratiempos.

Temas Relacionados

Manuel MijaresMijaresestado de saludconciertomexico-entretenimiento

