La Casa de los Famosos en vivo: Hoy miércoles 3 de septiembre

Luego de ser entrevistada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Mariana Botas fue retada a responder diversas preguntas realizadas por los fans en redes sociales. Ahí, “La Botas” fue cuestionada sobre cómo ha afrontado el hate, a lo que dijo que no ha permitido que ello trascienda en su vida, dado que prefiere enfocarse en quienes la apoyan.
Este martes en La Casa de los Famosos México 2025, se vive una nueva función de cine, una de las dinámicas más polémicas del reality. Los habitantes disfrutarán de las cintas “Sombras Siniestras” y “Estado de Guerra”, seleccionadas para provocar reacciones intensas y posibles conflictos.
Como ya es tradición, el set, las palomitas y las bebidas están listos, pero lo que más llama la atención es la revelación de una nueva forma de nominación. Además, se presentará “La vida en fotos” de Dalilah Polanco, un recorrido íntimo por su historia. Se anticipa una noche explosiva.
Luego de ser citada por La Jefa a otra sala, Dalilah Polanco fue retada a hablar sobre quién es ella a través de fotografías. Dalilah habló sobre su infancia, sobre su carrera y sobre lo mucho que le ha dolido afrontar la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, no desistió de aceptar su fortaleza en ella, aceptando su estancia en la casa como una oportunidad para su resiliencia.
