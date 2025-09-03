La Casa de los Famosos en vivo: Hoy miércoles 3 de septiembre

Dalilah Polanco revela su vida a través de fotos

Luego de ser citada por La Jefa a otra sala, Dalilah Polanco fue retada a hablar sobre quién es ella a través de fotografías. Dalilah habló sobre su infancia, sobre su carrera y sobre lo mucho que le ha dolido afrontar la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, no desistió de aceptar su fortaleza en ella, aceptando su estancia en la casa como una oportunidad para su resiliencia.