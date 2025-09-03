México

La Casa de los Famosos en vivo: Hoy miércoles 3 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y retos dentro del reality más esperado de México

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

05:57 hsHoy

Mariana Botas habla sobre cómo ha lidiado con el hate

Luego de ser entrevistada por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Mariana Botas fue retada a responder diversas preguntas realizadas por los fans en redes sociales. Ahí, “La Botas” fue cuestionada sobre cómo ha afrontado el hate, a lo que dijo que no ha permitido que ello trascienda en su vida, dado que prefiere enfocarse en quienes la apoyan.

05:54 hsHoy

Los famosos viven una intensa noche de cine

Este martes en La Casa de los Famosos México 2025, se vive una nueva función de cine, una de las dinámicas más polémicas del reality. Los habitantes disfrutarán de las cintas “Sombras Siniestras” y “Estado de Guerra”, seleccionadas para provocar reacciones intensas y posibles conflictos.

Como ya es tradición, el set, las palomitas y las bebidas están listos, pero lo que más llama la atención es la revelación de una nueva forma de nominación. Además, se presentará “La vida en fotos” de Dalilah Polanco, un recorrido íntimo por su historia. Se anticipa una noche explosiva.

05:52 hsHoy

Dalilah Polanco revela su vida a través de fotos

Luego de ser citada por La Jefa a otra sala, Dalilah Polanco fue retada a hablar sobre quién es ella a través de fotografías. Dalilah habló sobre su infancia, sobre su carrera y sobre lo mucho que le ha dolido afrontar la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, no desistió de aceptar su fortaleza en ella, aceptando su estancia en la casa como una oportunidad para su resiliencia.

04:59 hsHoy

Inicia una noche más en La Casa de los Famosos

Este martes por la noche, La Casa de los Famosos México 3 vivirá una gala memorable con varias sorpresas. Primero, la tradicional noche de cine, donde los habitantes descubrirán lo que sus compañeros han dicho a sus espaldas.

Además, se proyectará “La vida en fotos” de Dalílah Polanco, un emotivo recorrido por momentos clave en su trayectoria. A esto se suma una nueva forma de nominación, que ha sido revelada por La Jefa para romper con lo habitual y pondrá a los participantes en tensión ante estrategias y decisiones inesperadas. Una velada que promete emociones, revelaciones y posible confrontación.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025LCDLFmexico-noticias

Últimas noticias

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

México: condiciones climáticas y pronósticos

Así es como Christian Nodal estaría intentando “bloquear” la carrera de Cazzu

La cantante rompió el silencio sobre las tensiones legales que existen con el padre de su hija, Inti

Así es como Christian Nodal

Intensas lluvias dejan más de 90 encharcamientos y 26 árboles caídos

Se activaron alertas máximas en diversas alcaldías

Intensas lluvias dejan más de

John Milton, “el caballero de la hipnosis”, es asaltado en Sinaloa: pide devolución de su pasaporte y visa

Un grupo armado lo despojó de sus pertenencias mientras circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado

John Milton, “el caballero de

Cuánto costaría un show de La Arrolladora, la banda elegida por AMLO y Sheinbaum para festejos patrios

La banda tocará este próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX

Cuánto costaría un show de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a tres personas en

Detuvieron a tres personas en Rosario con cerca de 800 dosis de droga listas para vender

Solicitaron nuevos rastrillajes por el femicidio de Brenda Torres luego de que los detenidos se negaran a declarar

Cuáles son las preguntas filosóficas esenciales que guían la búsqueda de sentido y orientan las decisiones en la vida cotidiana

Cayó el hombre que asaltó una heladería en Mar del Plata sin armas y pidió disculpas: cometió 10 robos en dos semanas

Murió una mujer por hantavirus en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA

Xi Jinping elevó la tensión

Xi Jinping elevó la tensión con Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre “paz o guerra”

Descubre el ranking de las películas más populares de Google Estados Unidos que no podrás dejar de ver

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

DEPORTES

Gisela Dulko y Flavia Pennetta:

Gisela Dulko y Flavia Pennetta: cómo lograron conformar una dupla ganadora, sus mejores anécdotas y la maternidad

Entrevista con Mattia Colnaghi, el ítalo-argentino reclutado por Red Bull: “Mi sueño es ser campeón de la Fórmula 1”

“Viví momentos turbulentos”: la confesión de Carlos Palacios sobre su llegada a Boca Juniors

El enorme elogio de un prestigioso medio inglés a Colapinto: su “base sólida” para ser titular en 2026 en la Fórmula 1

Jorge Sampaoli acordó su llegada al Atlético Mineiro: será el segundo DT con mejor salario de Brasil