Gobernador de Coahuila respalda a Alito Moreno tras agresión contra Noroña: “A lo mejor se lo merecía”

El gobernador priista causó polémica con su declaración (Cuartoscuro)

La agresión de Alejandro Moreno Cárdenas a Gerardo Fernández Noroña, expresidente de la mesa directiva del Senado, sigue estando presente en la esfera política. Uno de los personajes que se pronunció al respecto fue el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien justificó la conducta hostil en la antigua sede del Senado de la República.

Después de acudir al primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador priista fue cuestionado sobre el episodio que marcó el cierre del ciclo de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado de la República y la Comisión Permanente. Al respecto, dijo que el morenista “a lo mejor se merecía” la agresión.

“No me tocó estar ahí y siempre he pensado que la violencia genera más violencia pero, por el otro lado, el presidente del Senado se la había pasado durante muchas sesiones fomentando la violencia y generando mal ambiente. La bronca se da porque, tengo entendido, porque no les da la palabra a los líderes de las bancadas y se hicieron los empujones. Yo pienso que a lo mejor el expresidente del Senado se lo merecía”, declaró.

Alito Moreno agredió a Noroña en la penúltima sesión de la Comisión Permanente (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La declaración de Jiménez causó sorpresa entre los reporteros que se encontraban cerca. Al respecto, fue cuestionado sobre la posible irresponsabilidad de sus declaraciones, así como de su respaldo al dirigente nacional de su partido. Como respuesta, mencionó que:

“En esta ocasión sí (respaldo a Alito Moreno). Como lo comenté, el tema de violencia genera más violencia y el expresidente del Senado había estado provocando durante muchas sesiones, limitando a que tuvieran la palabra, ofendiendo, discutiendo”, dijo.

Por otro lado, minimizó la agresión de Alejandro Moreno Cárdenas al asegurar que se trató de “unos empujones” y negó que su declaración en torno al suceso también fomente la violencia. En tanto, el mensaje que envió al líder de su partido fue:

“Que es mejor el diálogo, platicar, pero también lo empujaron ahí. Son momentos álgidos, como les digo, pero es mejor el diálogo, la plática, el acuerdo”.

El 27 de agosto de 2025, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, agredió al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras una sesión en la Casona de Xicoténcatl. Moreno reclamó a Noroña por no otorgarle la palabra, lo sujetó con fuerza y lo empujó, lanzando insultos y amenazas. En medio del conflicto, un colaborador de Noroña fue derribado y pateado. Testigos como Rubén Moreira observaron el incidente sin intervenir. El hecho expuso la alta tensión política dentro de la Comisión Permanente.