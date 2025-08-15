Metro CDMX y Metrobús 15 de agosto: la Línea 2 del metro con afectaciones

Esta mañana se registra afectación en la Línea 2 , con servicio únicamente de Cuatro Caminos a Hidalgo y suspensión del tramo Hidalgo – Tasqueña .

Debido a trabajos en la zona de vías de la Línea 2 , el servicio se ofrece únicamente de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos. No hay servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña . Se coordina apoyo con unidades de RTP para el traslado de usuarios.

Se reanuda la circulación de trenes en la Línea 2 . Todas las estaciones se encuentran abiertas y brindando servicio en ambas direcciones. Toma previsiones y considera posibles ajustes en los tiempos de traslado.

