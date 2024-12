Emiliano Aguilar niega ser malagradecido con su papá, Pepe Aguilar, por revelar que no conoce a su nieta

La relación entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano se fracturó en 2017, cuando el joven fue detenido en EU acusado de tráfico de personas. (Infobae Especial / Jesús Avilés)

Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha generado controversia tras sus recientes declaraciones sobre su relación con su padre.

En una entrevista transmitida por el programa de espectáculos Ventaneando, Emiliano reveló que su padre no asistió a su primer concierto, un evento significativo para él realizado en un festival en Guadalajara, aunque su madre, su hija y su pareja actual sí estuvieron presentes.

“Pues mi mamá estaba aquí, mi mamá y mi hija estaban aquí y la verdad me la pasé muy chido. No quiero decir nada más...”, declaró ante la pregunta de si le hubiera gustado que su papá estuviera presente en su debut musical.

El gesto se enmarca en un distanciamiento mayor: Pepe Aguilar no conoce a su nieta (@emiliano_aguilar.t)

Cabe destacar que Emiliano ha comenzado una carrera en la música de rap y hip-hop, géneros muy alejados del distintivo estilo familiar: el regional mexicano.

El distanciamiento entre Emiliano y Pepe Aguilar se hizo aún más evidente cuando el joven afirmó que su padre no conoce a su nieta, es decir, a su hija Aislín de dos años de edad.

Según Emiliano, el intérprete de Prometiste no ha encontrado el tiempo para conocer a su familiar, y él tampoco ha buscado propiciar el encuentro.

“Yo sé que está ocupado y todo, pero no la ha visto. No se la he llevado y no ha venido él a verla tampoco. No sé, pero pues todo bien”, dijo Emiliano.

Emiliano reveló que Pepe Aguilar no asistió a su concierto más reciente (@YoSoiTuLSR)

Estas declaraciones han generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde algunos internautas han criticado a Emiliano por ventilar su relación con su padre y han sugerido que está utilizando el apellido Aguilar para impulsar su carrera como rapero.

Ante las críticas, Emiliano Aguilar respondió a través de su cuenta de Instagram. En su mensaje, expresó que al hablar con la “verdad”, las personas lo juzgan de “malagradecido”. A pesar de los comentarios negativos, el rapero aseguró que se mantendrá firme en su postura y continuará expresándose libremente en las redes sociales.

“Dices la verdad de las cosas y te juzgan de malagradecido. Aquí sigo firme que sigan ladrando los perros. Puro Tijuana 664″, escribió en sus instastories.

Emiliano responde a las críticas en Instagram, afirmando hablar siempre con la verdad (Instagram)

La relación entre Emiliano y Pepe Aguilar se deterioró notablemente después de un incidente en 2017, cuando Emiliano fue arrestado por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro personas. Desde entonces, el vínculo entre ambos no se ha restablecido.

El conflicto familiar ha captado la atención de los seguidores de la Dinastía Aguilar, quienes han mostrado interés en la evolución de la relación entre Emiliano y Pepe Aguilar. Mientras tanto, Emiliano sigue adelante con su carrera musical, enfrentando tanto el apoyo como las críticas del público.