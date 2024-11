La vez que Silvia Pinal se distanció de Sylvia Pasquel por un hombre

Madre e hija se distanciaron por Fernando Frade. (Instagram: @sylviapasqueloficial // Twitter// INAH)

Silvia Pinal protagonizó más de 100 películas durante toda su trayectoria en el medio artístico nacional. Cómo olvidar a Carmelita, la mujer que conquistó a Tin-Tan con sus atrevidos pasos de baile en Rey del Barrio (1950); a María Isabel (1968), una joven indígena que se enamora de un citadino millonario o al inolvidable al Ángel Exterminador (1962) de Luis Buñuel.

Estos son sólo algunos ejemplos de los personajes que interpretó la querida artista mexicana para el cine, con los cuales dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento internacional. Pero mientras todos creían que Silvia Pinal solo protagonizaba melodramas para en la pantalla grande, la realidad superó la ficción.

Y es que Silvia Pinal enfrentó tormentosos momentos en su vida personal mientras ganaba fama mundial con sus películas y programas de televisión. No sólo perdió a una hija en una trágico accidente, también estuvo a punto de separarse definitivamente de su primogénita por un hombre.

Sylvia Pasquel asegura que conoció al empresario antes que su madre. (FOTO:CUARTOSCURO)

Fernando Frade, el hombre que fracturó la relación de Silvia Pinal Sylvia Pasquel

La última gran diva del cine nacional tuvo varios romances durante su juventud. Algunos fueron pasajeros, mientras que otros trascendieron a boda y terminaron en divorcio. Entre los hombres que robaron el corazón de Silvia Pinal destaca Fernando Frade, un empresario con quien compartió aproximadamente dos años de su vida tras separarse de Enrique Guzmán y perder a su hija Viridiana.

De acuerdo con información que la propia actriz ha compartido en diversas entrevistas, terminó su romance con dicho empresario en cuando notó que tenía problemas de alcoholismo. La separación fue relativamente amigable durante las primeras semanas, pero todo cambió cuando comenzó a correr el rumor de que Fernando Frade estaba saliendo nada más y nada menos que con Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal y Rafael Banquells.

“Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella. Nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos, muchos años”, contó la reconocida actriz mexicana en su libro Estas soy yo: Silvia Pinal.

Su relación sólo duró dos años. (Instagram)

Silvia Pinal no pudo contener su coraje en cuanto confirmó las especulaciones, así que decidió distanciarse de su primogénita. Pese a los señalamientos, Sylvia Pasquel y Fernando Frade continuaron con su noviazgo y hasta se casaron en 1985. Fruto de su amor nació una bebé que nombraron Viridiana en memoria de Viridiana Alatriste.

Lamentablemente, la pequeña murió cuando tenía dos años de edad tras caer en una piscina. Este suceso muy doloroso para la familia Pinal derivó en la separación definitiva de Sylvia Pasquel y Fernando Frade, así como el esperado reencuentro de la también actriz con su madre.

Desde ese entonces, madre e hija ha permanecido más unidas que nunca, incluso, Sylvia Pasquel suele acompañar a Silvia Pinal en todas sus presentaciones, entrevistas y salidas en general.

Madre e hija lograron retomar su relación. (Instagram: @sylviapasqueloficial)

Sylvia Pasquel defendió su relación con Fernando Frade

Muchos años después de lo sucedido, la actriz se defendió ante los señalamientos de traición por haber tenido un tórrido romance con el empresario justo cuando acababa de terminar con su madre.

“Las cosas fueron como se dijeron. A mí me extraña que las cosas no se hayan superado porque se hablaron en su momento, se aclararon, se pidieron los perdones que se tuvieron que pedir, pero no importa nada el hecho de que yo aclare cómo fueron las cosas en realidad”, declaró en entrevista para un programa de Telemundo.

“Había una relación anterior entre Fernando y yo antes de que Fernando apareciera en la vida de mi mamá. Nos conocimos muchísimo antes, fuimos novios un buen rato (...) Yo no me siento mal porque yo no hice nada impropio”, agregó.