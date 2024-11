Filtran cómo fue la fría despedida de Adela Micha a Maca Carriedo: “Si te parece poco, llégale, hija”

Maca Carriedo y Adela Micha disolvieron su vínculo de trabajo y amistad. (maca_online / Instagram)

El rompimiento laboral entre Adela Micha y Maca Carriedo vuelve a estar bajo el escrutinio a raíz de un audio divulgado por la agencia Kadri Paparazzi, el cual supuestamente registra una de las últimas conversaciones entre las comunicadoras.

Maca Carriedo salió abruptamente del programa Me Lo dijo Adela a principios de noviembre, en medio de rumores que la vinculaban con una investigación por presunto abuso de confianza. Jorge Carbajal, periodista independiente, reveló en el programa En Shock, que Adela Micha fue víctima de un desfalco de más de 3 millones de pesos. Carbajal indicó que la presunta responsable sería Suzanne Faugier Dracoulis, copropietaria de la marca La Saga, quien tenía un rol como administradora dentro de la empresa.

“Esta mujer es la que se encargaba de pagar a todo el mundo. Ella era la que pagaba en efectivo, como le pagaba a Maca Carriedo. Resulta que, en esta búsqueda, Adela Micha descubrió muchos faltantes de dinero y descubrió mensajes muy feos en contra de muchos personajes de La Saga, incluida Adela, sus hijos, incluida Maca y todos”, dijo Jorge Carbajal, quien puntualizó que las presuntas irregularidades datan de 2022.

Quién es Suzanne Faugier, presunta dueña de La Saga y quien Adela Micha acusa de haberle robado (Foto: Instagram/@suzannefaugier)

Maca Carriedo explota contra filtraciones

Mientras Jorge Carbajal no vinculó a Maca en el caso, la conductora Verónica Gallardo difundió una llamada telefónica con Adela Micha, donde la periodista vincula a Suzanne Faugier en un desfalco, y deja entrever que Carriedo tendría conocimiento.

Luego de la divulgación del audio, Maca Carriedo increpó a Verónica Gallardo, a quien le pidió no involucrarla en “pende*****”: “Pues justo no… no fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”.

Supuesto audio entre Adela Micha y Maca exhibe un rompimiento

Hace unas horas, la agencia Kadri Paparazzi realizó una transmisión en vivo donde reprodujeron un presunto audio enviado por Adela Micha a Maca Carriedo para poner fin a su relación laboral. Micha hace mención de un desgaste en su relación profesional y personal por inquietudes de Maca:

“¿Te parece poco que te pagan por radio... Si te parece poco, ¡llégale, hija!, adelante. Estas en todo tu deber y en todo tu derecho de buscar una mejor posición en la vida. Yo no te puedo dar más y yo creo que es momento de que terminemos nuestra relación laboral en los mejores términos porque siempre tienes inquietudes”.

Aunque Adela Micha destaca las cualidades y la aportación de Maca al proyecto, cuestiona que exija un aumento cuando su productividad es baja.

Hasta el momento, ni Maca Carriedo ni Adela Micha se han pronunciado sobre el audio difundido por la agencia Kadri, cuyos fotoperiodistas dejan entrever que, además de una relación laboral, Adela Micha y Maca Carriedo tuvieron un vínculo sentimental intermitente durante los últimos años.

Maca Carriedo puso fin a sus participaciones con Adela Micha de forma abrupta. La periodista aseguró que los intereses de maca dejaron de alinearse con los de la empresa. (maca_online / Instagram)