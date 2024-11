De Katy Perry a Shakira, los momentos más incómodos de estrellas internacionales en la televisión mexicana

Katy Perry en "Venga la alegría" fue tendencia nacional (Infobae)

Esta mañana, Katy Perry se volvió tendencia en redes sociales luego de aparecer de sorpresa en Venga la Alegría, el programa matutino más más popular de Tv Azteca, con el propósito de promocionar su más reciente gira de conciertos con la que visitará Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La visita de la intérprete de I Kissed a Girl fue todo un suceso, y tan pronto se corrió la voz, las redes se llenaron de reacciones, memes y todo tipo de comentarios. Uno de los temas más comentados fue la reacción de Katy Perry cuando los conductores le pidieron quedarse un rato más en el programa, pues ella hizo una cara extraña.

Katy Perry aprende español en vivo en VLA Crédito: VLA, TV Azteca

Pese a lo que se cree, quedó evidenciado que la cantante la pasó bastante bien, pues participó muy contenta en diferentes dinámicas: desde ver un homenaje que le realizaron donde se representó cada momento de su carrera, hasta subirse a un microbús y comer dulces mexicanos.

Tras el momento que vivió en Venga Alegría, Katy Perry recorrió las calles de la Ciudad de México y aprovechó para probar los tacos mexicanos en un conocido restaurante de la colonia Roma.

Shakira en ‘Hoy’ bailó ‘felicidades’

Durante sus inicios la colombiana visitó el matutino más famoso de Televisa

En la década de los 90, el programa Hoy de Televisa se convirtió en un fenómeno televisivo en México, en parte gracias a su popular segmento musical Felicidades. Esta canción se convirtió en un éxito que resonó en todo el país, con una coreografía que era conocida por muchos. En ese contexto, la cantante Shakira, quien en ese entonces lucía su característico estilo de trenzas negras, hizo una aparición memorable en el programa, bailando junto a las conductoras Andrea Legarreta y Martha Carrillo.

Antes de alcanzar la fama internacional y presentarse en programas como el de Jimmy Fallon, Shakira ya había dejado su huella en la televisión mexicana. Su participación en Hoy es uno de esos momentos que el internet ha permitido revivir, mostrando a la artista colombiana en sus inicios, cuando su carrera comenzaba a despegar.

El programa Hoy ha experimentado numerosos cambios y evoluciones a lo largo de los años, pero ha mantenido su posición como uno de los matutinos más vistos en la televisión mexicana.

Sophie Ellis-Bextor cantó y bailó ‘Murder on the Dancefloor’ en ‘Hoy’

Murder on the Dancefloor fue el tema que la británica interpretó en el show y ahora la canción se popularizó Crédito: Televisa

Murder on the Dancefloor es una canción de la cantante británica Sophie Ellis-Bextor, lanzada en 2001 como parte de su álbum debut Read My Lips. El tema se caracteriza por su pegajoso ritmo pop-disco y letras ingeniosas que tematizan la competencia en la pista de baile.

La canción alcanzó gran popularidad en Europa, posicionándose en los primeros lugares de varias listas musicales. Uns meses después de que su canción se volviera todo un en un éxito, Sophie Ellis-Bextor visitó México y fue entrevistada por Juan José Ulloa y Gloria Calzada para el matutino Hoy.

Para celebrar su visita a Hoy, la cantante no dudó en pararse a bailar y cantar su exitosa canción junto a todo el elenco del matutino. El momento quedó para la historia y frecuentemente se vuelve viral en redes sociales.